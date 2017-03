Reisemesse ITB wird eröffnet - Streik an Flughäfen droht

08.02.2017

freiepresse.de

Wirtschaft

Ina Fassbender

Flughafen-Warnstreiks treffen vor allem Passagiere in Berlin

An einigen deutschen Airports ist das Bodenpersonal in Warnstreiks getreten. In Hamburg lief das für viele Passagiere recht glimpflich ab - nicht so in der Hauptstadt und im Süden. Legt Verdi noch nach? weiterlesen