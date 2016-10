Ruhe am Aktienmarkt vor EZB-Sitzung

Am Nachmittag wird EZB-Chef Mario Draghi sich zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank äußern. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt geben sich entspannt - mit einer gewaltigen Ausnahme: Gea. Die Aktie des Maschinenbauers erlebt einen heftigen Kursrutsch.

erschienen am 20.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag verhalten freundlich entwickelt. Die Anleger lehnten sich vor den am Nachmittag anstehenden geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank nicht weit aus dem Fenster.

Der Dax stieg bis zum Mittag um 0,27 Prozent auf 10 673,92 Punkte, nachdem er am Vortag um magere 0,13 Prozent geklettert war.

Der MDax der mittelgroßen Konzerne sank hingegen um 0,75 Prozent auf 21 390,85 Zähler. Dies war zum großen Teil dem Kurseinbruch einer einzigen Aktie geschuldet: Gea. Der Maschinenbauer hatte die Börsianer mit einer überraschenden und heftigen Gewinnwarnung am Vorabend geschockt.

Der TecDax der Technologiewerte verlor am Donnerstag zuletzt 0,15 Prozent auf 1783,09 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,35 Prozent auf 3066,75 Punkte.