Sachsenring-Gruppe Ã¼bernimmt Kunststoffspezialisten

Sachsenring-Gruppe übernimmt Kunststoffspezialisten

erschienen am 20.09.2016



Wendelstein (dpa/lby) - Der insolvente mittelfränkische Kunststoffspezialist S.E. Nündel mit 50 Beschäftigten erhält unter dem Dach der Zwickauer Sachsenring-Gruppe eine zweite Chance. Der Inhaber der Gruppe, der Coburger Unternehmer Stefan Zubcic, habe das in Wendelstein (Landkreis Roth) ansässige Unternehmen bereits zum 1. September übernommen, teilte Insolvenzverwalter Kai Christian Uhr am Dienstag in Nürnberg mit.

Zubcic sehe in dem fränkischen Kunststoffspezialisten gute Wachstumsmöglichkeiten im Auto- und Medizinbereich, in dem das Unternehmen schon jetzt Kunden habe. Die 50 Arbeitsplätze will der Investor am Standort Wendelstein erhalten. Die Firma, die unter anderem Massagematten und Spezialbeutel für die Medizin- und Pharmaindustrie produzierte, hatte nach dem Tod des Firmengründers wegen Finanzierungsschwierigkeiten einen Insolvenzantrag gestellt.