Schwache Technologie-Werte würgen Dax-Erholung ab

Um gut 6 Prozent ging es für den deutschen Leitindex aufwärts, seit die Anleger den ersten Trump-Schock vom Vortag verdaut haben. Die Erholungsrally lud nun zu Gewinnmitnahmen ein.

erschienen am 10.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist von seinem Erholungskurs nach der US-Wahl abgekommen und hat im Minus geschlossen. Ein Händler sprach von einer Marktkonsolidierung auf hohem Niveau.

Noch herrsche viel Unsicherheit über die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Die spiegelte sich auch an der Wall Street wider.

Nachdem der Dax im frühen Handel deutlich fester tendiert hatte und bis an die Marke von 10 800 Punkten herangekommen war, bröckelte er in der Folgezeit ab. Am Nachmittag beschleunigte sich die Talfahrt, nachdem viele große Technologieaktien an der US-Computerbörse Nasdaq weit ins Minus abgerutscht waren und den TecDax in Mitleidenschaft gezogen hatten. Zuvor hatte der Dow Jones Industrial ein neues Allzeithoch erreicht, fiel dann aber wieder zurück.

Letztlich verlor der deutsche Leitindex 0,15 Prozent auf 10 630,12 Punkte. Der MDax büßte 0,91 Prozent auf 20 476,79 Punkte ein. Der Technologiewerte-Index TecDax sackte um 2,03 Prozent auf 1715,24 Punkte ab.

Nach einer neuen Bestmarke für den Dow Jones Industrial ging auch der Wall Street am Donnerstag etwas der Schwung aus. Technologietitel rutschten sogar tief in die Verlustzone. Börsianern zufolge müssen die Anleger erst einmal die jüngste Rally verdauen, die bereits vor Trumps Überraschungssieg bei den US-Präsidentschaftswahlen eingesetzt hatte. Zudem dürften Technologie-Unternehmen weniger als klassische Industriebranchen von den erhofften Konjunkturpaketen des Republikaners profitieren.

Der US-Leitindex war im frühen Handel erstmals in seiner langen Geschichte über die Marke von 18 700 Punkten geklettert. Dann aber schwanden ihm etwas die Kräfte: Zuletzt stand für das Börsenbarometer noch ein Plus von 0,60 Prozent auf 18 701,04 Punkte zu Buche.

Der ebenfalls freundlich gestartete, marktbreite S&P-500-Index sank um 0,19 Prozent auf 2159,18 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte gar 1,82 Prozent auf 4737,26 Zähler ein - ihn belasteten vor allem die heftigen Abschläge bei Schwergewichten wie der Google-Mutter Alphabet, Amazon und Facebook. Auch in Europa rutschten die Aktienkurse ins Minus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,32 Prozent auf 3046,59 Punkte. Der Pariser CAC-40-Index gab um rund 0,3 Prozent nach, der Londoner FTSE-100-Index ermäßigte sich um gut 1,2 Prozent.

In Deutschland richtete sich der Blick wieder auf die Berichtssaison. Eine Flut von Quartalszahlen überschwemmte die Anleger. Siemens stellt sich nach einem guten Lauf im vergangenen Geschäftsjahr zwar auf Gegenwind ein, doch Analysten äußerten sich insgesamt positiv. Die Siemens-Aktie profitierte davon mit plus 4,59 Prozent.

Dank ihrer boomenden Tochter T-Mobile US gelang der Deutschen Telekom zwar erneut ein großer Wachstumsschritt. Die T-Aktie fiel aber um 1,82 Prozent. Ein Händler hob hervor, dass die Gewinnerwartungen teils nur knapp erfüllt worden seien.

Die Anteilsscheine des Autozulieferers Conti gehörten mit einem Verlust von 5,21 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Obwohl die Sonderbelastungen, die im dritten Quartal einen Gewinneinbruch bewirkt hatten, bekannt waren, zeigten sich Investoren enttäuscht.

Im MDax zählten die Papiere von Lanxess, Dürr, Bilfinger, K+S und Hannover Rück zu den Favoriten mit Gewinnen zwischen 3 und 5 Prozent. Die Aktien der Norma Group brachen hingegen nach einem reduzierten Umsatzziel des Autozulieferers um mehr als 10 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren ein.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite auf ihrem Stand vom Vortagesstand von minus 0,02 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 142,68 Punkte. Der Bund Future sank um 0,17 Prozent auf 160,67 Punkte. Der Euro wurde zuletzt bei 1,0875 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0895 Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,9179 (0,9073) Euro.