Spanien mit Rekord-Rückgang bei Arbeitslosigkeit

29.07.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Fernando Villar/Archiv

Arbeitslosigkeit im Euroraum verharrt auf Fünf-Jahres-Tief

Luxemburg (dpa) - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Juni so niedrig gewesen wie seit fast fünf Jahren nicht. Die Quote lag wie schon im Vormonat ... weiterlesen