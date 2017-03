Spekulation über EZB-Zinsschritt drückt Dax ins Minus

erschienen am 10.03.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Spekulationen über eine mögliche frühere Zinsanhebung in der Eurozone und bröckelnde Gewinne an der Wall Street haben den Dax belastet.

Nach einem freundlichen Verlauf drehte der deutsche Leitindex in die Verlustzone und beendete den Tag mit minus 0,13 Prozent auf 11 963,18 Punkte. Im Wochenverlauf bedeutet dies einen Abschlag von einem halben Prozent.

Der MDax hielt sich am Freitag im Plus mit 0,17 Prozent auf 23 325,48 Punkte. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,96 Prozent auf 1968,02 Zähler und nähert sich damit der Marke von 2000 Punkten, die er zuletzt 2001 erreicht hatte.