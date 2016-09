Tageszeitungen schmieden Allianz

Mit der Score Media Group startet am Montag eine Firma, die für 25 renommierte Verlage das Anzeigengeschäft mit Großkunden abwickelt. Ein Novum in der Branche.

erschienen am 05.09.2016



Düsseldorf. Wenige Monate nach der offiziellen Gründung nimmt die Score Media Group nun ihre Arbeit auf - und ist dabei vom Start weg Deutschlands größter Anzeigenvermarkter im Tageszeitungssegment. Hinter dem neuen Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und einer Niederlassung in München stehen 25 Tageszeitungsverlage. Auf der Mitgliederliste finden sich unter anderem die Mediengruppe Madsack, Funke Mediengruppe und die FAZ-Gruppe sowie die Medien-Union Ludwigshafen, zu der auch der Verlag der "Freien Presse" gehört. Mehr als 130 Tageszeitungen mit 600 Lokalausgaben sind hier vereint. Die Reichweite im Print- und im Digitalbereich liegt bei insgesamt knapp 43 Millionen Nutzern im Monat.

"Als größte und leistungsstärkste Vermarktungsallianz im deutschen Tageszeitungsmarkt konzentrieren wir uns nun mit geballter Kraft darauf, den regionalen Tageszeitungen im nationalen Werbemarkt und in den aktuellen Jahresgesprächen mit Deutschlands Top-Unternehmen eine starke Stimme zu geben", erklärte Christoph Rüth, Sprecher der Score-Media-Group-Gesellschafter.

Die Vermarktungsfirma richtet sich an national tätige Werbekunden und Agenturen, die eine Mindestauflage von zwei Millionen erreichen und in mindestens zwei gleichwertigen Bundesländergruppen, sogenannten Nielsen-Gebieten, Anzeigen schalten wollen. Es sei für diese Werbetreibenden bisher "höchst komplex und zeitintensiv gewesen", Marketingaktionen zu planen. Score Media bündele nun sämtliche Prozesse, Strukturen und Angebote und positioniere sich als serviceorientierter, flexibler Partner, sagte Geschäftsführer Heiko Genzlinger. So könnten die Kunden über die Firma nationale Kampagnen abwickeln, dabei aber auch regionale Schwerpunkte setzen. Bei den ersten Gesprächen, die mit Bestandskunden der Verlage geführt wurden, habe es ein durchweg positives Echo gegeben. Score Media startet mit zwölf Mitarbeitern. Künftig sollen es 80 bis 100 Mitarbeiter werden, die einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaften. (jdf)