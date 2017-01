Trotz US-Sorgen: Elektroindustrie erwartet Rekordumsatz

erschienen am 24.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Trotz der großen Unsicherheiten auf dem wichtigen Exportmarkt USA zeigt sich die deutsche Elektroindustrie zuversichtlich.

Mit einem preisbereinigten Produktionszuwachs von 1,5 Prozent könne in diesem Jahr der Rekordumsatz aus dem Jahr 2008 von 182 Milliarden Euro wieder erreicht werden, erklärte der Chefvolkswirt des Branchenverbandes ZVEI, Andreas Gontermann, am Dienstag in Frankfurt.

Im vergangenen Jahr waren die USA vor China der wichtigste Auslandsmarkt für die Branche. Bis einschließlich November gingen Waren und Dienstleistungen im Wert von 14,8 Milliarden Euro in die Staaten, ein Plus von 1,6 Prozent. Zwei Drittel aller Exporte gingen aber immer noch nach Europa.