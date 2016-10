Tschechien: Kein Großeinkauf am Feiertag

erschienen am 27.10.2016



Prag. Verbraucher in Tschechien stehen am Staatsfeiertag am Freitag erstmals vor vielen geschlossenen Geschäften. Nach jahrelangem Streit hatte das tschechische Parlament im Sommer ein Gesetz beschlossen, nach dem Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 Quadratmetern an sieben gesetzlichen Feiertagen im Jahr nicht öffnen dürfen. Dazu gehören neben dem 28. Oktober auch der 25. und 26. Dezember, Neujahr und Ostermontag. Heiligabend müssen große Geschäfte nun 12 Uhr mittags schließen. Die 200-Quadratmeter-Regel gilt auch in Shoppingmalls. Einkaufszentren wie das Palladium in Prag teilten mit, dass am Freitag alle kleineren Geschäfte wie gewohnt öffnen, die größeren aber geschlossen bleiben. (oha)