Unsicherheit über Trump-Politik: Dax-Anleger vorsichtig

erschienen am 23.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Die vielen offenen Fragen über die US-Wirtschaftspolitik unter Donald Trump haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in die Defensive gedrängt.

Hinzu kam ein stärkerer Euro, der von einer Dollarschwäche infolge der protektionistisch geprägten Antrittsrede des neuen US-Präsidenten profitierte.

Ein starker Euro kann die Exportindustrie der Eurozone belasten. Der deutsche Leitindex Dax berappelte sich bis zum Mittag zwar ein Stück weit, notierte aber immer noch 0,47 Prozent im Minus bei 11 574,96 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,44 Prozent auf 22 544,82 Zähler ein und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,41 Prozent auf 1828,27 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund ein halbes Prozent nach unten.