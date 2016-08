Unsicherheit Ã¼ber US-Zinswende setzt Dax unter Druck

Unsicherheit über US-Zinswende setzt Dax unter Druck

Die neue Woche beginnt trübe am deutschen Aktienmarkt. Die US-Zinspolitik und einzelne Unternehmensnachrichten bestimmen das Geschehen. Insgesamt herrscht weiter Vorsicht bei den Anlegern.

erschienen am 29.08.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die anhaltende Unsicherheit über den nächsten US-Zinsschritt hat dem deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn zu schaffen gemacht.

Der Leitindex Dax verbuchte am Montagmittag ein Minus von 0,83 Prozent auf 10 500,25 Punkte. Die Anleger blieben mit Blick auf eine mögliche Zinsanhebung der US-Notenbank Fed in Wartestellung, kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Laut Börsianern bremste zudem der Feiertag in Großbritannien den ohnehin ruhigen Handel zusätzlich aus.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zuletzt 0,86 Prozent auf 21 374,20 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,74 Prozent auf 1710,51 Punkte ein. Ähnlich mau sah der Wochenstart an Europas Börsen aus: Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,85 Prozent auf 2984,87 Punkte abwärts.