Unternehmenszahlen trüben Stimmung im Dax

erschienen am 27.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen haben am Donnerstag auf der Stimmung am deutschen Aktienmarkt gelastet.

Nach einem zwischenzeitlichen Erholungsversuch verließ den Dax schnell wieder die Kraft. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,14 Prozent im Minus bei 10 695,04 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax trat bei 21 219,32 Punkten nahezu auf der Stelle und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,25 Prozent auf 1746,90 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel ebenfalls moderat.

Hierzulande sorgte die Deutschen Bank mit ihren Geschäftszahlen für das dritte Quartal für gemischte Gefühle bei den Anlegern. Die Papiere traten zuletzt auf der Stelle. Die Aktien des Autobauers Volkswagen fielen um mehr als ein halbes Prozent - das gewinnschwache Pkw-Kerngeschäft steht weiter unter erheblichem Druck. Die endgültigen Resultate des Chemiekonzerns BASF kamen hingegen letztlich gut an. Nach anfänglichen Verlusten verteuerten sich die Papiere um zuletzt 0,21 Prozent.