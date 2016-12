Urteil im Streit zwischen Alnatura und dm erwartet

erschienen am 09.12.2016



Darmstadt (dpa) - Im Prozess um einen Kooperationsvertrag zwischen dem Bio-Lebensmittelhersteller Alnatura und der Drogeriemarktkette dm will das Landgericht Darmstadt heute (12.00 Uhr) ein Urteil verkünden.

Der Vertrag stammt aus den 1980er Jahren und sichert dm unter anderem Mitspracherechte bei der Auswahl neuer Vertriebspartner von Alnatura zu. Der Bio-Lebensmittelhersteller sieht sich an den Vertrag nicht mehr gebunden, seit dm eine eigene Bio-Linie führt und Alnatura-Produkte nach und nach aus den Regalen nimmt. Der Lebensmittelhändler vertreibt seine Waren nun vermehrt online und bei anderen Händlern wie Edeka oder Müller.

Am Oberlandesgericht in Frankfurt stehen sich die verschwägerten Firmenchefs in einem zweiten Prozess gegenüber, da dm-Gründer Götz Werner von Alnatura-Gründer Götz Rehn die Markenrechte an Alnatura verlangt. Verhandelt werden soll aber erst im Februar 2017.