Urteil zu Facebook-Seiten und den Rechten des Betriebsrats

Erstmals entscheidet das Bundesarbeitsgericht über die Mitspracherechte des Betriebsrats bei unternehmenseigenen Facebook-Seiten. Erwartet wird ein Urteil mit Signalwirkung.

Von Annett Gehler, dpa

erschienen am 13.12.2016



Erfurt (dpa) - Zahlreiche Unternehmen haben heute eigene Facebook-Seiten. Sie nutzen das soziale Netzwerk für Informations- und Werbezwecke. Doch hat der Betriebsrat beim Facebook-Auftritt des Arbeitgebers auch ein Wort mitzureden? Darüber entscheidet am Dienstag in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen erstmals das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Das Urteil wird unter anderem von den Gewerkschaften mit Spannung erwartet, bestimmt es doch die künftige Rolle des Betriebsrates bei der firmeneigenen Nutzung sozialer Medien.

Worum geht es in dem Fall?

Der DRK-Blutspendedienst West betreibt seit April 2013 bei Facebook eine Seite. Dort informiert er nicht nur über neue Blutspenden, sondern räumt auf einer virtuellen Pinnwand Nutzern auch die Möglichkeit ein, für alle sichtbar Kommentare abzugeben. Nachdem dort Blutspender zwei kritische Bewertungen über Mitarbeiter gepostet hatten, griff der Konzernbetriebsrat ein. Er sah seine Beteiligungsrechte bei dem Facebook-Auftritt verletzt und verlangte, dass die Seite abgeschaltet wird.

Wie argumentieren die Streitparteien?

Der Betriebsrat pocht auf sein Mitbestimmungsrecht. Die Kritik von Facebook-Nutzern werde einem unbegrenzten Personenkreis zugänglich gemacht und könne ebenso den betreffenden Mitarbeitern zugeordnet werden. Somit diene der Facebook-Auftritt der technischen Verhaltens- und Leistungskontrolle.

Der Arbeitgeber beteuert hingegen, weder Daten zum Zwecke der Kontrolle zu erheben, noch diese zu verarbeiten. Mit der Facebook-Seite sollen vielmehr Spender auch auf diesem Wege angesprochen werden. Das Unternehmen sieht auch kein Mitbestimmungsrecht bei den Administratoren, da diese über einen anonymen Zugang die Seite pflegten.

Wie haben die Vorinstanzen entschieden?

Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat dem Antrag des Betriebsrates in vollem Umfang entsprochen. Mit den Postings von Blutspendern würden unmittelbar Aussagen über das Arbeits- und Leistungsverhalten einzelner Mitarbeiter und damit Daten auf die Pinnwand eingestellt. Das Landesarbeitsgericht dagegen wies das Ansinnen des Betriebsrates zurück. Die Facebook-Seite unterliege nicht dem Mitbestimmungsrecht, da es keine technische Einrichtung zur Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der Arbeitnehmer sei.

Wie sieht die bisherige Rechtsprechung dazu aus?

Laut Gesetz hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Dabei ist es nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 1983 egal, ob der Arbeitgeber diese dann tatsächlich nutzt. Die theoretische Möglichkeit zur Überwachung reicht für die Mitbestimmung aus.

Wie bedeutsam ist der Erfurter Richterspruch?

Das jetzige Urteil hat nach Einschätzung des Frankfurter Arbeitsrechtsexperten Peter Wedde eine erhebliche Signalwirkung. Käme das Bundesarbeitsgericht zu dem Schluss, dass die Mitbestimmung nicht bei Facebook und Co greife, hätte das fatale Folgen für die Betriebsräte, fürchtet Wedde. Die sozialen Netzwerke mit ihrer großen Breitenwirkung stellten eine neue technische Qualität der Kontrollmöglichkeiten dar.

Was sagen die Gewerkschaften?

«Das Problem der Überwachung mittels sozialer Netzwerke steht außer Frage», sagt die Juristin beim DGB-Bundesvorstand, Marta Böning. Über fast alle elektronische Medien ließen sich heute Daten über Verhalten und Leistung von Arbeitnehmern sammeln. Das könnte zum gläsernen Beschäftigten führen. Der DGB fordert daher vom Gesetzgeber ein erweitertes Mitspracherecht des Betriebsrates, das generell die Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext umfasst. Zudem wird ein eigenständiges Beschäftigtendatenschutzgesetz verlangt.