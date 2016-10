VW: Sammelklage durch die Hintertür

Im Erfolgsfall eines Vergleichs oder einer Klage müssen die betrogenen deutschen VW-Käufer, die sich beim Rechtedienstleister My-Right registrieren, ein Drittel des erstrittenen Schadenersatzes abgeben. Ist das dennoch ein gutes Geschäft?

Von Jürgen Becker

erschienen am 18.10.2016



Chemnitz. Jan-Eike Andresen hat schon mit dem Fluggastrechteportal Flightright für Unbehagen in Konzernzentralen gesorgt. Mit demselben Modell will er jetzt mithilfe der Online-Plattform My-Right Volkswagen das Fürchten lehren "Wir wollen, dass auch die deutschen und europäischen Dieselgate-Geschädigten den Schadenersatz erhalten, der ihnen zusteht", sagt der 34-jährige Jurist und My-Right-Mitbegründer. Die Abschläge, die sie bei einem Wiederverkauf ihres Autos trotz Nachrüstung hinnehmen müssten, seien "das Mindeste, was VW ihnen schuldet".

VW entschädigt die von Manipulationen betroffenen Kunden in den USA zusätzlich finanziell, lehnt dies in Deutschland und Europa aber ab. Sammelklagen von Verbrauchern lässt das deutsche Recht im Gegensatz zu den USA aber nicht zu. Einen Rechtsstreit um Schadenersatz im Alleingang kann sich aber kaum jemand leisten. Geht es durch alle Instanzen, kommen schnell Zehntausende Euro an Prozesskosten zusammen. Die hätte im Fall einer Niederlage der einzelne Autofahrer zu tragen. Nur etwa jeder dritte Deutsche ist rechtsschutzversichert. Dabei wehren sich überdies auch noch einige Versicherer in der VW-Affäre gegen eine Kostenerstattung. Daher müssten betroffene Autofahrer vielfach zunächst einmal ihren Versicherer verklagen, bevor sie juristisch gegen VW vorgehen könnten.

Bei My-Right, das wie ein Inkassounternehmen agiert, bestünden all diese Unwägbarkeiten nicht, sagt Andresen. Geschädigte VW-Kunden müssten sich nur auf der Internetseite registrieren und ihre Schadenersatzforderung an das Unternehmen abtreten. Diese Forderungen werde My-Right dann bei Volkswagen im Namen der VW-Kunden geltend machen - notfalls vor Gericht. "In einem komplexen Verfahren ermitteln wir gerade für jedes betroffene Modell je nach Laufleistung den Wertverlust durch die Abgasmanipulationen", erklärt Andresen. "Und unabhängige Gutachter werden für uns durch sehr teure Vorher-Nachher-Tests bei mehreren Fahrzeugen aller betroffenen Marken und Modelle nachweisen, ob und wie stark die Motor- und Fahrleistung durch die Nachrüstung beeinträchtigt ist."

Mit ins Boot geholt hat My-Right den US-Staranwalt Michael Hausfeld. Der ist in den USA eine Legende. Für Zwangsarbeiter der Nazizeit, für die Geschädigten der Exxon-Valdez-Ölpest oder für diverse Opfer von Diskriminierung hat er bereits etliche Milliarden US-Dollar Schadenersatz erkämpft. Für das Verfahren in Deutschland hat er extra ein Büro in Berlin eröffnet.

Den Schaden infolge des Diesel-Skandals allein durch den Wertverlust bei Wiederverkauf schätzt Andresen nach derzeitigem Erkenntnisstand je nach Laufleistung auf fünf bis zehn Prozent des Neuwagenpreises. Wenn nur 100.000 der 2,5 Millionen betroffenen deutschen VW-Kunden sich über My-Right zusammenschließen, müsste Volkswagen im Erfolgsfall einer Klage rund 1,5 Milliarden Euro an Schadenersatz zahlen. Für My-Right, die Anwälte dahinter und den Prozessfinanzier wäre das ein gutes Geschäft: 35 Prozent dieses Betrages abzüglich der Prozesskosten ginge als Honorar oder Provision an sie. Geht die Klage allerdings verloren, kostet das die registrierten VW-Kunden nichts.

"Für viele Kunden dürfte das ein guter Deal sein", urteilt Stiftung Warentest. "Denn die Ansprüche selbst geltend zu machen, ist nahezu aussichtslos."