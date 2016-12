VW stellt Details zur neuen Mobilitätsmarke vor

erschienen am 04.12.2016



London (dpa) - Volkswagen will heute erste Details zur geplanten neuen Marke vorstellen, die auf Mobilitätsdienste ausgerichtet sein soll. Sie solle den Namen «Moia» tragen, hatte bereits am Freitag das «Gründerszene»-Magazin «NGIN Mobility» unter Berufung auf Unternehmenskreise geschrieben.

VW will die 13. Konzernmarke in London auf der Internet-Konferenz «TechCrunch Disrupt» präsentieren.

VW setzt angesichts des Branchenwandels - mehr Menschen als früher wollen Autos nur nutzen, statt sie zu besitzen - verstärkt auf Mobilitätsdienste. Im Mai investierte der Konzern 300 Millionen Dollar in den Fahrdienst-Vermittler Gett. Ziel ist, Mobilitäts-Dienstleistungen zu einem weiteren Standbein des Geschäfts zu machen. Zudem ist der Konzern auf der Suche nach einem Neuanfang nach dem verheerenden «Dieselgate»-Skandal um manipulierte Abgaswerte.

«Moia» werde den Hauptsitz in Berlin haben und solle von VW-Manager Ole Harms geleitet werden, der auch schon bisher für Mobilitäts-Dienste zuständig war, berichtete «NGIN Mobility» weiter.