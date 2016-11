VW streicht 23.000 Stellen - auch sächsische Werke betroffen

Ein Zukunftspakt bei Volkswagen soll helfen, die Marke zu sanieren. Elektromobilität spielt eine Rolle. Für Zwickau gibt es eine gute Nachricht.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 18.11.2016



Wolfsburg/Zwickau. Ein Zukunftspakt bei Volkswagen bringt einen massiven Stellenabbau mit sich - zugleich sollen jedoch wichtige neue Themen angegangen werden. Allein in Deutschland fallen bis 2025 bis zu 23.000 Stellen weg. Das sind knapp ein Fünftel der Beschäftigten. Auch die Standorte Zwickau und Chemnitz sind davon betroffen. Wie viele der gut 9500 Arbeitsplätze hier wackeln, bleibt aber offen. Weder VW Sachsen noch der Betriebsrat wollten sich dazu äußern.

Der Abbau soll sozialverträglich erfolgen, etwa über Altersteilzeit. "Wir haben vereinbart, dass betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2025 ausgeschlossen sind", so Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh. Weltweit werde VW bis zu 30.000 Jobs streichen, hieß es. Der Autobauer will über Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen an allen deutschen Standorten bis 2020 jährlich drei Milliarden Euro einsparen. Die Produktivität in den Werken solle um 25 Prozent erhöht werden. Zugleich kündigte VW an, "in den Zukunftsfeldern" 9000 neue Jobs zu schaffen. Was VW damit konkret meint, blieb offen.

VW-Markenchef Herbert Diess sagte: "Dieser Pakt ist für Volkswagen ein großer Schritt nach vorne, sicherlich einer der größten in der Geschichte des Konzerns." Bisher sei VW nicht gewappnet gewesen für den Wandel. Bei der Produktivität habe man an Boden verloren, bei der Rendite sei man abgeschlagen. "Volkswagen muss schnell wieder Geld verdienen und sich für den Zukunftssturm wappnen." Monatelang hatten Betriebsrat und Vorstand um den Pakt gerungen, der Tarifvertragsstatus haben soll. Osterloh wollte ihn als Aufbruch verstanden wissen: "Mit dem Pakt schaffen wir den Einstieg in eine neue Ära." Der Kompromiss sei tragbar.

Bestandteil des Paktes ist auch eine Neuausrichtung der Standorte, um künftig den Absatz von neuen Elektroautos hochzufahren. Diese Umstellung führt zu weniger Beschäftigung, da Verbrennungsmotoren mit mehr Personal gebaut werden. Die betroffenen Standorte Salzgitter, Kassel und Braunschweig erhielten Zusagen etwa für Elektromotoren- und Batterieproduktion. Das Motorenwerk in Chemnitz soll im Gegenzug VerbrennungsmotorStückzahlen aus Salzgitter übernehmen. Damit werde Chemnitz deutlich besser ausgelastet und sei für die nächsten Jahre gesichert, sagte Jens Rothe, Betriebsratschef bei Volkswagen Sachsen. Mittelfristig entstehe für das Werk ein Konzept für eine Neuausrichtung auf moderne Antriebssysteme, hieß es.

Neue Elektroautos sollen am Stammsitz in Wolfsburg und in Zwickau gebaut werden. Das Werk in Zwickau soll dabei das erste neu konzipierte E-Auto von VW fertigen. Anders als bei herkömmlichen Fahrzeugen, die auf Elektroantrieb umgerüstet wurden, wird das neue E-Auto um Elektromotor und Batterie herum entwickelt. Erst vor kurzem hatte VW eine Designstudie namens I.D. vorgestellt. Auf dieser Basis könnte das neue Modell entstehen, das in Zwickau noch vor Ende 2020 erstmals vom Band laufen soll.

Rothe lobte den Pakt. Er zeige, dass die Standorte eine Zukunft hätten und gebe durch die Beschäftigungssicherung die nötige Stabilität. Auch VW-Sachsen-Chef Siegfried Fiebig ist zufrieden. "Wir haben mit dem Pakt ein Instrument geschaffen, das den Weg beschreibt, Orientierung gibt und Handlungsspielräume definiert."