VW will in Zwickau Elektromodell nach Baukastenprinzip bauen

erschienen am 18.11.2016



Dresden. In Zwickau soll künftig das erste neu konzipierte Elektrofahrzeug von Volkswagen gebaut werden. Der Standort werde strategisch für den Einsatz des sogenannten Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) entwickelt, teilte Volkswagen Sachsen am Freitag auf Anfrage mit. Anders als bei konventionellen Fahrzeugen, die auf Akku-Antrieb umgerüstet wurden, soll das neue Elektrofahrzeug um Elektromotor und Batterie herum entwickelt werden. Erst vor wenigen Tagen hatte Volkswagen in Paris die Designstudie I.D. vorgestellt. Ob das Modell in dieser Form in Zwickau gebaut wird, ist aber noch unklar.

Volkswagen will im Rahmen des sogenannten Zukunftspakts bis zum Jahr 2025 allein in Deutschland bis zu 23 000 Stellen streichen. Der Abbau soll aber sozialverträglich erfolgen. Auch in Zwickau wird die Zahl der Beschäftigten sinken - etwa durch Altersteilzeit und Fluktuation. Genaue Zahlen wurden nicht genannt. Laut VW-Zukunftspakt sollen zudem auch neue Golf-Modelle weiter in Zwickau gebaut werden.

Volkswagen Sachsen begrüßte die Vereinbarungen, weil das Unternehmen damit Planungssicherheit habe und die Beschäftigten Sicherheit. "Mit dem Zukunftspakt haben wir ein Instrument geschaffen, das den Weg beschreibt, Orientierung gibt und Handlungsspielräume definiert", sagte VW-Sachsen-Chef Siegfried Fiebig.

Laut Wirtschaftsministerium sind betriebsbedingte Kündigungen für den Freistaat ausgeschlossen. "Uns wurde versichert, dass alle Standorte im Freistaat erhalten bleiben", erklärte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Vor allem das VW-Werk in Zwickau werde für die Zukunft des Automobillandes Sachsen eine große Rolle spielen, so Dulig mit Blick auf das neue Elektromodell. "Dies zeigt, dass der Konzern Vertrauen in die Mitarbeiter in Sachsen hat, und zukünftige Technologien zuerst bei uns im Freistaat in die Fertigung bringt."

Erst am Donnerstag hatte VW verkündet, dass in der Gläsernen Manufaktur in Dresden von April 2017 an der neue E-Golf vom Band rollt. (dpa)