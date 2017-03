Vereinbarung zur Opel-Übernahme erwartet

05.03.2017

Wirtschaft

Marius Becker

Grundsatzvereinbarung zur Übernahme von Opel steht bevor

Mit dem Kauf von Opel will PSA zur Nummer Zwei in der europäischen Autobranche aufsteigen. Knapp drei Wochen nach Bekanntgabe der Verhandlungen mit der Opel-Mutter GM scheint der Deal weit fortgeschritten: Am Montag treten die Konzerne vor die Presse. weiterlesen