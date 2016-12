Verfassungsgericht spricht Atomfirmen Entschädigung zu

Konkrete Summen für den Schadenersatz haben die Verfassungsrichter nicht festgelegt. Darum wird jetzt gepokert. Am Ende könnte die Rechnung beim Steuerzahler landen.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 06.12.2016



Karlsruhe. Die Energiekonzerne sollen wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 eine "angemessene" Entschädigung bekommen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht nach Klagen von Eon, RWE und Vattenfall am Dienstag in Karlsruhe festgestellt. Damit müssen die Steuerzahler, die bereits die schwer vorhersehbaren Kostenrisiken für die Atommüll-Lagerung mittragen sollen, wohl noch etwas drauf zahlen. Weitere Klagen der AKW-Betreiber mit Schadenersatz-Forderungen sind noch anhängig.

Laut des Urteils wurden die Energieunternehmen durch die politische Kehrtwende vor fünf Jahren zwar nicht enteignet. Einzelne Vorschriften seien aber mit der Eigentumsfreiheit unvereinbar. Der Gesetzgeber muss deshalb nun bis Ende Juni 2018 nachbessern.

Dieser Ausgleich müsse nach Darstellung von Vizegerichtspräsident Ferdinand Kirchhof aber "nicht immer in eine finanzielle Leistung münden". Er könne auch in Übergangsregelungen oder anderen Alternativen bestehen. Das könnten zum Beispiel auch Laufzeitverlängerungen für einzelne Kraftwerke sein. Mit der Entscheidung wird den Konzernen vom höchsten deutschen Gericht also kein Geld zugesprochen. Sie schafft aber die Grundlage für Entschädigungsansprüche.

Die schwarz-gelbe Koalition hatte 2011 nach dem Reaktorunglück in Japan für die damals 17 deutschen Kraftwerke eine erst kurz zuvor beschlossene Laufzeitverlängerung zurückgenommen. Damals wurde besiegelt, dass spätestens Ende 2022 Schluss ist mit der Atomkraft in Deutschland. Bis dahin müssen alle Meiler zu festgeschriebenen Terminen vom Netz.

Es sei aber "unzumutbar, teilweise auch gleichheitswidrig", feste Abschalttermine zu diktieren - ohne sicherzustellen, dass die im "Atomkonsens" von 2002 unter der rot-grünen Bundesregierung einmal zugeteilten Strommengen überhaupt noch produziert werden können. RWE und Vattenfall können wegen längerfristigen Ausfällen ihrer Meiler die Mengen bis zum festgelegten Ausstiegstermin nicht mehr in eigenen Werken produzieren, Eon schon. Denkbar wäre daher auch eine konzernübergreifende Lösung.

Außerdem müsse für Investitionen, die im Vertrauen in die Laufzeitverlängerung 2010 getätigt worden waren, ein Ausgleich vorgesehen werden. Die Betreiber hätten nicht mit einer politischen Kehrtwende noch in derselben Legislaturperiode rechnen müssen.

Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern RWE erwartet nach dem Urteil keine großen Summen. "Wir gehen nicht davon aus, dass hier Entschädigungen in Milliardenhöhe erfolgen werden", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag nach der Bekanntgabe der Entscheidung. Ihre Gesamtforderungen hatten die Unternehmen nie beziffert. In der Branche wurden sie aber auf etwa 19 Milliarden Euro geschätzt.

Heinz Smital, Experte von Greenpeace, erklärte: "Es ist ein guter Tag für den Atomausstieg. Die beschleunigte Abschaltung der Atomkraftwerke ist im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar." Auch das Bundesumweltministerium reagierte erleichtert auf das Karlsruher Urteil. (mit dpa)