VerkÃ¤ufe bei VW auf Jahressicht im Plus

Verkäufe bei VW auf Jahressicht im Plus

erschienen am 14.10.2016



Wolfsburg (dpa) - Starke Verkäufe im Monat September haben die Auslieferungen der Volkswagen-Kernmarke auf Jahressicht erstmals ins Plus gehoben. In den ersten neun Monaten des Jahres zusammen gingen 4,375 Millionen Pkw mit dem VW-Logo an Kunden auf der ganzen Welt.

Das sind 0,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das teilte VW in Wolfsburg mit. Die Verbesserung im Einzelmonat September lag bei 6,7 Prozent. Einen Monat zuvor, Ende August, hatten die Verkäufe der Kernmarke auf Jahressicht noch stagniert (minus 0,2 Prozent).

Vertriebschef Jürgen Stackmann betonte zur Erklärung der Zahlen die wichtige Rolle Chinas, wo VW rund jedes zweite Auto absetzt. Das Reich der Mitte wuchs im September um 23 Prozent, auf Jahressicht sind es gut 11 Prozent Verbesserung.