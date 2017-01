Verunsicherte Anleger halten sich im Dax zurück

erschienen am 31.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich nach dem Rückschlag zu Beginn der Woche nur wenig bewegt. Die Anleger hätten sich durch die Politik von US-Präsident Donald Trump verunsichern lassen und hielten sich nun vor der Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch zurück, hieß es am Markt.

Bis zum Nachmittag legte der Leitindex um 0,12 Prozent auf 11 696,28 Punkte. Ein deutlicherer Erholungsversuch am Vormittag war rasch wieder eingefangen worden.

Der MDax hingegen nahm etwas Fahrt auf und stieg um 0,44 Prozent auf 22 695,47 Punkte. Der Technologie-Index TecDax sank hingegen um 0,19 Prozent auf 1842,16 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,15 Prozent nach oben kletterte.