Verwalter informiert Ã¼ber Lage bei KTG Agrar SE

Verwalter informiert über Lage bei KTG Agrar SE

erschienen am 01.09.2016



Hamburg/Oranienburg (dpa) - Deutschland größter Agrarkonzern KTG Agrar SE hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Heute wollen der vorläufige Sachwalter Stefan Denkhaus und KTG-Vorstandsmitglied Jan Ockelmann in Hamburg über die Lage des Unternehmens informieren. Rechtsanwalt Ockelmann hat sich auf Agrarbetriebe spezialisiert und kam nach dem Insolvenzantrag auf Eigenverwaltung in das Unternehmen. Es hat seinen Sitz in Hamburg, die Hauptverwaltung ist in Oranienburg bei Berlin angesiedelt.

Die Muttergesellschaft hatte Anfang Juli Insolvenz angemeldet, nachdem eine fällige Zinszahlung von knapp 18 Millionen Euro für eine 2011 begebene Anleihe nicht gezahlt werden konnte. Diese Inhaber-Teilschuldverschreibung hat ein Volumen von 250 Millionen Euro und ist mit 7,125 Prozent jährlich verzinst. Auch Tochterfirmen haben ebenfalls Anträge auf Insolvenzverfahren stellen müssen.