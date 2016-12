Viele Geschenkgutscheine werden nie eingelöst

erschienen am 20.12.2016



Bremen (dpa) - Geschenkgutscheine sind für zahlreiche Unternehmen ein lukratives Geschäft, denn viele werden nie eingelöst. Nach Angaben des Marketingwissenschaftlers Thorsten Hennig-Thurau von der Universität Münster liegt die Verfallsquote von Geschenk-Gutscheinen zwischen zehn und 50 Prozent.

Während die Zahl der Anbieter in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist, ist das Interesse der Kunden an Geschenkgutscheinen nur leicht gestiegen. «Es gibt einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die Gutscheine verschenken, um diese wird nun intensiver gerungen», sagte Hennig-Thurau.