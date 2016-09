Volkswirte: 2017 wird schwieriges Jahr fÃ¼r Arbeitsmarkt

Die deutsche Wirtschaft bleibt Jobmotor - bereits seit Mitte 2014 wächst die Zahl der offenen Stellen nahezu ungebremst. Jobsucher haben vor allem in Dienstleistungsbranchen gute Chancen. Auch die Betreuung von Flüchtlingen erfordert zusätzliche Mitarbeiter. weiterlesen

28.08.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Jens-Ulrich Koch

Experten: Arbeitsmarkt trotz Flüchtlingen und Brexit robust

Trotz Sommerpause zeigt sich der Jobmarkt in Deutschland aus Expertensicht robust. Die Auswirkungen des Brexit-Votums seien geringer als befürchtet, und auch die Flüchtlinge kommen erst mit Verzögerung am Arbeitsmarkt an. weiterlesen