Vorsichtiger Ausblick bei Siemens erwartet

erschienen am 10.11.2016



München (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens ist im vergangenen Geschäftsjahr wieder ganz gut unterwegs gewesen - doch wie sind die Aussichten? Heute legt Vorstandschef Joe Kaeser in der neuen Konzernzentrale in München die Jahresbilanz vor und dürfte dabei wohl etwas vorsichtiger in die Zukunft blicken.

Zuletzt hatte Kaeser erklärt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und im neuen Geschäftsjahr ein «neues Spiel» beginne. Analysten gehen davon aus, dass sich etwa der Auftragseingang des Elektrokonzerns etwas abschwächt. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr profitierte Siemens nicht nur von milliardenschweren Kraftwerksaufträgen, sondern auch von Kostensenkungen beim Umbau.

Im Fokus dürfte auch die Frage stehen, wie es mit der verbliebenen Osram-Beteiligung weitergeht. Der Elektrokonzern hält noch 17,5 Prozent der Anteile an seiner früheren Tochter. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Spekulationen um einen möglichen Einstieg chinesischer Investoren bei dem Lichttechnik-Hersteller gegeben. Osram-Chef Olaf Berlien hatte sich bei seiner eigenen Jahres-Pressekonferenz am Mittwoch grundsätzlich offen dafür gezeigt.