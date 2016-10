300.000 Fahrzeugsitz-Garnituren kommen pro Jahr aus Zwickau

In der Sachsenlandhalle in Glauchau hat Johnson Controls am Samstag das 25-jährige Bestehen des Betriebes gefeiert. In dieser Zeit sind mehr als fünf Millionen Autositze produziert worden.

Von Viola Martin

erschienen am 17.10.2016



Zwickau/Glauchau. Mit 60 Beschäftigten ist 1991 die Firma Naue-JCA gestartet. Sie produzierte damals auf dem Gelände vom Werk III der Sachsenring Automobilwerke als Zulieferer für das VW-Werk in Mosel Sitze für den VW Polo. Heute fertigen in dem Betrieb an der Pölbitzer Straße, der zu Johnson Controls gehört, etwa 400 Leute rund 300.000Fahrzeugsitzgarnituren für Volkswagen pro Jahr. Das Jubiläum "25 Jahre Autositze aus Zwickau" hat die Belegschaft am Samstagabend mit einer großen Festveranstaltung in der Sachsenlandhalle in Glauchau gebührend gefeiert.

Bestens vorbereitet hatte das Event Kathrin Busl. Sie war der erste Lehrling, den die Firma 1992 eingestellt hat. "Ich war damals glücklich über die Lehrstelle. Ausbildungsplätze waren zu dieser Zeit dünn gesät in der Region. Ich bin sehr heimatverbunden, wollte unbedingt in Zwickau bleiben", blickt die 41-Jährige zurück, die als Industriekauffrau bis heute in der Personalabteilung der Firma arbeitet. "Ich fühle mich eng mit dem Unternehmen verbunden. Wir haben ein gutes Betriebsklima. Deshalb bin ich auch nach der Geburt meines Kindes, das jetzt bereits 15 Jahre alt ist, in den Betrieb zurückgekehrt und habe gern die große Festveranstaltung, die ein Dankeschön für die Kollegen ist, vorbereitet." Nicht nur Kathrin Busl hält der Firma über viele Jahre die Treue. Von den 60 Leuten, die beim Start vor 25Jahren dabei waren, gehören 20bis heute zur Belegschaft. Ihr Engagement für den Betrieb ist auf der Festveranstaltung mit Urkunden und großen Blumensträußen gewürdigt worden.

Werkleiter Oliver Heldt betonte, dass die Firma ein verlässlicher und professioneller Partner für die Automobilindustrie ist, der mit Tradition, Qualität und Perfektion punktet. Gianni Liscia von der externen Unternehmensberatung Liscia Consulting aus Paderborn, nannte die 25Jahre eine Erfolgsgeschichte. "Der jährliche Umsatz stieg in dieser Zeit von einer einstelligen auf eine dreistellige Millionensumme", sagte er. "Mehr als ein Dutzend verschiedene Modelle sind produziert worden. Insgesamt haben seit 1991 mehr als fünf Millionen Autositze das Unternehmen verlassen."