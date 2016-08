90 Jahre Bauer-Reisen: Von Mildenau aus nach ganz Europa

1926 gründete Curt Bauer das Familienunternehmen in Mildenau. Erst wurden Güter transportiert, später Personen. Die politischen Umbrüche eines knappen Jahrhunderts hinterließen ihre Spuren. Doch die Tradition lebt weiter.

Von Denise Märkisch

erschienen am 18.08.2016



Mildenau. Dorfstraße 50 in Mildenau. Ein Hof, ein Kohleschuppen, eine Garage, ein Haus: Seit 90 Jahren befindet sich genau an dieser Stelle der Firmensitz von "Bauer Reisen". Ein knappes Jahrhundert, in dem eine Menge passiert ist.

Es war das Jahr 1926, als Curt Bauer das Unternehmen gründete. Am Anfang transportierte der Mildenauer Güter. Eine Zeit, in der nur wenige Menschen ein motorisiertes Fahrzeug besaßen. Schnell rüstete der Firmengründer daher nach. Mit einem Aufbau auf dem Laster konnten die ersten Personen von A nach B gefahren werden. Zu Beginn handelte es sich vor allem um Werksfahrten, erzählt Ulrike Langer. Sie ist die jetzige Chefin und Enkelin des Gründers. Doch mit ein paar zusammengenagelten Brettern auf der Ladefläche des Lasters war es bald nicht mehr getan. Nur zwei Jahre nach der Gründung kaufte Curt Bauer den ersten Bus - ein Mercedes, ein Schmuckstück. Weitere Busse kamen hinzu. Und da man den Fahrzeugen damals noch Namen gab, wurden sie kurzerhand Siegfried und Roland genannt. Namen, die bis heute einigen Mildenauern noch immer ein Begriff sind, erzählt Ulrike Langer. Es soll sogar einen Arnsfelder geben, der nach einem der Busse benannt wurde. Immerhin brachte Curt Bauer seine Fahrgäste nicht nur ins nächste Dorf und wieder zurück. Die Reisen führten schon damals nach Hamburg und München, um nur einige Beispiele zu nennen.

Doch dann kam der Zweite Weltkrieg. "Die zwei Busse samt Fahrer wurden von der Wehrmacht eingezogen", erzählt Ulrike Langer. Die Fahrer überlebten glücklicherweise den Einsatz, die Busse sah die Familie nie wieder. Zu DDR-Zeiten blieb das Unternehmen in privater Hand. Ausfahrten und Reisen gehörten allerdings der Vergangenheit an. Die Firma wurde wieder zu einem reinen Fuhrbetrieb. 1959 übernahm Heini Bauer die Geschäfte von seinem Vater. Was blieb, war der Wunsch, irgendwann einmal wieder in die weite Welt hinauszufahren und Menschen an die schönsten Plätze zu bringen.

Und die Zeit des Neuanfangs kam - nach der politischen Wende. Michael, der Mann von Ulrike Langer, arbeitete damals bereits für das Familienunternehmen. Und als hätte Heini Bauer es geahnt, ließ er seinen Schwiegersohn noch vor der Wende den Busführerschein machen. 1990 ging dann alles ganz schnell. Die Familie kaufte einen gebrauchten Bus und bot schnell wieder die ersten Reisen an. Zunächst nur Tagesfahrten, wie Ulrike Langer sagt, da man anfänglich noch keine D-Mark hatte und die Hotels nicht hätte bezahlen können. "Die Busse waren trotzdem immer gerappelt voll." Der gebrauchte Bus wurde bald durch neue ersetzt, das Reiseprogramm auf ganz Europa ausgedehnt. 1997 übernahm Ulrike Langer in dritter Generation das Familienunternehmen. Und die Tradition geht weiter. Florian Langer, Sohn von Ulrike und Michael Langer, ist bereits seit acht Jahren Teil von Bauer Reisen.

Doch wer fährt heute eigentlich noch mit dem Bus in den Urlaub? "Viele", sagt Ulrike Langer. Zehn Prozent aller Reisen werden mit dem Bus unternommen. Die Kunden von Bauer Reisen kommen aus dem gesamten Erzgebirge, dem Chemnitzer Raum und darüber hinaus. Dabei nutzen nicht nur Senioren die Angebote. Je nach Ziel und Aufbau der Reise sei die Altersstruktur unterschiedlich. Lichtelfahrten in der Weihnachtszeit, Skiausflüge im Winter, Skandinavien, Italien, Frankreich, Österreich - es gibt kaum ein Ziel in Europa, dass die Busse des Familienunternehmens nicht ansteuern. Und: "Der Reisebus ist das sicherste Verkehrsmittel", sagt Busfahrer Michael Langer. 36 Jahre arbeitet er mittlerweile für die Firma. In dieser Zeit hat er geschätzte 3 Millionen Kilometer auf der Straße zurückgelegt. Hat man da eigentlich noch Lust, selbst in den Urlaub zu fahren? "Na klar", sagt das Unternehmer-Ehepaar. Zwar sind die Reisen kurz, die sie ganz privat unternehmen, aber dafür intensiv. Und hin und wieder fährt Ulrike Langer auch als Reiseleiterin im Bus ihres Mannes mit. Familienleben irgendwo zwischen Mildenau und der halben Welt.