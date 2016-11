Altmarkt-Händler bitten: "Politessen, drückt ein Auge zu!"

Alle Jahre passiert es wieder. Die Weihnachtszeit beginnt - und das überraschend zeitig. Die Händler am Altmarkt sind damit nicht einverstanden.

Von Manuela Müller

erschienen am 11.11.2016



Plauen. Die Weihnachtsmarktbüdchen stehen schon stramm auf dem Altmarkt, obwohl noch gut zwei Wochen bleiben bis zum ersten Advent. Das ist nicht typisch Plauen, sondern läuft in anderen Städten ähnlich. "Wir haben einen Jahresplan vom Ordnungsamt, in dem steht, wann wir aufbauen", sagt Mario Wetzstein, Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr.

Die Feuerwehr stellt die stadteigenen Buden auf, die ersten bereits vor einer Woche. Laut Wetzstein ist im Zeitplan ein Puffer eingebaut: "Es kann vorkommen, dass ein größerer Feuerwehreinsatz in dieser Zeit ist." Um auch im Ernstfall die Abläufe das Weihnachtsmarkts zu gewährleisten, hält man sich an das Motto "besser früh als spät", bestätigt Stadt-Sprecherin Silvia Weck. Die Händler, die mit eigenen Hütten anreisen, nutzen die Chance für einen zeitigen Aufbau, da sie oft auch in anderen Städten Hütten betreiben.

Die Händler, die am Markt ihre Läden haben, sehen das mit durchwachsenen Gefühlen: Es trübe das Vorweihnachtsgeschäft. Sylvia Eichelkraut gehört "Blumen kreativ", eines der beliebtesten Blumengeschäfte Plauens. Ihr Laden ist wie ein Stimmungsbarometer. Gerade prassele viel Kritik von der Straße auf sie ein. Grund ist die Parksituation. Autos dürfen rund um den Altmarkt seit Montag nicht mehr parken. Der Markt ist zwar erreichbar aus allen Richtungen, aber die Autos dürfen nicht durchfahren.

"Viele verstehen das nicht", sagt die Unternehmerin. Mit Inkrafttreten des Parkverbotes blieben Kunden weg, alle Jahre wieder. Sie regt eine flexiblere Parklösung an mit Kurzzeit-Parkmöglichkeiten. Eine Lösung für die Zeit, in der zwar aufgebaut wird, es aber noch ruhig zugeht rund um den Altmarkt. "Ich habe Verständnis für die Stadt, dass der Buden-Aufbau so zeitig beginnt. Die Stadt sollte auch Verständnis für uns als Händler haben", sagt Sylvia Eichelkraut.

Das vorweihnachtliche Parkproblem kann für die Kunden zur schönen Bescherung werden. Petra Reinhardt vom Drogerie- und Geschenkartikelladen hat gerade eine betagte Frau bedient, die Dutzende Räuchermännchen gekauft hat und kaum noch laufen kann. Reinhardt empfahl deren Sohn, das Auto zu holen und vor dem Geschäft in der Verbotszone abzustellen - und schrieb fürs Auto "Drogerie" auf einen großen Zettel. Mit diesem Wunsch spricht sie den Händlern aus dem Herzen: "Ich hoffe, die Politessen drücken ein Auge zu und kassieren nicht um jeden Preis ab."

Mit jeder Bude, die auf den Markt kommt, verschwinden die umliegenden Geschäfte aus dem Blickfeld. Das spüre sie in der Kasse, sagt eine Verkäuferin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Die Buchhandlung Conception Seidel ist erst vor einem Jahr an den Altmarkt gezogen. Der Standort sei gut, sagt Ingrid Spinnler. Aber wenn die Buden nicht direkt vor ihrem Schaufenster stehen würden, wäre er noch besser.

Der Weihnachtsmarkt in Plauen öffnet am Dienstag, 22. November.