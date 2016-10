Annaberger forschen an hocheffizienter Heizpatrone

Vom Handelsunternehmen zum Hersteller eines eigenen Produktes: Diesen Weg hat die Firma Anapont eingeschlagen. In einem Jahr soll aus der Idee Realität geworden sein. Die Innovation könnte dann in den Badezimmern ganz Europas zu finden sein.

Von Denise Märkisch

erschienen am 14.10.2016



Annaberg-Buchholz. Als das Familienunternehmen Anapont vor 14 Jahren von Rolf und Dirk Schubert gegründet wurde, ahnten Vater und Sohn noch nicht, wohin die Reise gehen würde. Die Idee war damals, verschiedenste Sanitärartikel - beispielsweise Schläuche, Rohrsysteme, Armaturen - zu vertreiben. Doch der Beginn war schwer, sagt Geschäftsführer Dirk Schubert. Aber nach einiger Zeit kam Schwung in die Sache. Auf einer Messe im polnischen Posen knüpften die Annaberg-Buchholzer Kontakte zu verschiedenen Firmen. Unter anderem war ein Hersteller für Elektroheizkörper dabei, der auch Elektroheizpatronen - damit wird Flüssigkeit im Inneren der Heizkörper ähnlich wie bei einem Tauchsieder erhitzt -im Portfolio hatte. "Das kannten wir vorher noch gar nicht", sagt Dirk Schubert.

Zunächst verkaufte Anapont Heizkörper und Heizpatronen getrennt voneinander, bis eines Tages die Anfrage kam, ob Anapont das Ganze nicht auch schon montiert liefern könnte. "Das kam dann öfter vor", so der 45-Jährige. Also bot das Unternehmen ab diesem Zeitpunkt montierte, mit Heizpatrone versehene und befüllte Elektroheizkörper für Sanitäreinrichtungen an - und hatte damit eine Marktlücke entdeckt. Das Geschäft floriert bis heute. Und das sogar so gut, dass die Annaberger nun selbst in die Entwicklung und Herstellung einer eigenen Heizpatrone gehen wollen.

Vor etwa zwei Jahren sei die Idee, selbst eine Heizpatrone herzustellen, in den Köpfen der Geschäftsführer zum ersten Mal aufgetaucht. Das Annaberger Familienunternehmen holte sich ein auf Entwicklung spezialisiertes Ingenieurbüro mit ins Boot. Vor einem halben Jahr wurde es dann konkret, die ersten Tests mit verschiedenen Materialien begannen. Welches am Ende genau zum Einsatz kommt, wollen die Entwickler noch nicht verraten. Nur so viel: Bei der Produktion der Heizpatronen sollen keine umweltgefährdenden Stoffe verwendet werden. Außerdem erhoffen sich Dirk und Rolf Schubert eine deutlich höhere Effizienz und Leistungsfähigkeit, was wiederum zu Energieeinsparungen beim Verbraucher führen soll.

"Der Heizstab soll in wenigen Monaten fertig sein", sagt Dirk Schubert. Zudem werde noch nach einer perfekten Lösung für die Steuerung per Fernbedienung gesucht. "In einem Jahr wollen wir ein fertiges Produkt haben." Die Geschäftsführer rechnen mit Entwicklungskosten, inklusive aller notwendigen Zertifizierungen und Zulassungen, von 150.000 bis 200.000 Euro. Finanziell unterstützt wird Anapont dabei auch vom Sächsischen Wirtschaftsministerium. Der Freistaat fördert die Entwicklung mit der sogenannten "InnoPrämie", die speziell für kleine und mittlere Unternehmen gezahlt wird, um innovative Ideen zu unterstützen.

Anapont beliefert Kunden in ganz Europa. Selbst nach China und Chile unterhalten die Schuberts bereits Wirtschaftskontakte. Besonderer Clou: Für die Befüllung der Elektroheizkörper nutzt das Unternehmen aufgefangenes Regenwasser, das derzeit noch mit anderen Substanzen vermischt werden muss. Mit der neuen Heizpatrone, die verschleißfrei arbeiten soll, werde das künftig nicht mehr nötig sein.