Aufbau einer Pilotanlage fÃ¼r Carbonfasern in Chemnitz

Aufbau einer Pilotanlage für Carbonfasern in Chemnitz

erschienen am 12.10.2016



Chemnitz/Dresden (dpa/sn) - Mit dem Aufbau einer Pilotanlage zur Produktion von Carbonfasern in Chemnitz soll die breitere Anwendung innovativer Materialien vorangetrieben werden. Für die Gründung der CarboSax Gmbh hätten sich führende Mittelständler und Spitzenforscher zusammengeschlossen, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Minister Martin Dulig (SPD) sagte, dadurch werde der Technologie-Standort Sachsen gestärkt, weitere Innovations- und Wettbewerbspotenziale für die sächsische Wirtschaft würden eröffnet.

An dem Projekt sind unter anderem die P-D Fibre Glass aus Oschatz, die Dolan Gruppe aus Kelheim (Bayern) sowie das vom Forschungszentrum Fahrzeugtechnik der TU Braunschweig und der Volkswagen AG als öffentlich-private Partnerschaft gegründete «Open Hybrid LabFactory» beteiligt.

Gemeinsam mit Forschern der TU Chemnitz sollen durch neue Verfahren die Produktionskosten sowie der Energieverbrauch für die Herstellung von Carbonfasern gesenkt werden. Carbonfasern sind leichter als herkömmliche Werkstoffe und gelten als äußerst stabil. Unter anderem kommen sie in der Luft- und Raumfahrt, der Elektromobilität oder beim Bau von Windkraftanlagen zum Einsatz.