Aufbruch in ZwÃ¶nitz: Neuer Name fÃ¼r Galvanotechnik

Aufbruch in Zwönitz: Neuer Name für Galvanotechnik

Einstiges Familienunternehmen gehört jetzt zu weltweit agierender Impreglon-Gruppe

erschienen am 30.08.2016



Zwönitz. Tapetenwechsel in Zwönitz: Der Oberflächenspezialist und größte Arbeitgeber der Stadt, der seit 2011 zum holländischen Aalberts-Industries-Konzern gehört, hat sich im Juli der Impreglon-Gruppe angeschlossen und damit auch einen neuen Namen bekommen. Über die Zukunft von Impreglon Zwönitz und das Verhältnis von Automobilherstellern zu ihren Zuliefererbetrieben hat Redakteurin Susanne Kiwitter mit Geschäftsführer André-Alexander Steffen gesprochen.

"Freie Presse": Herr Steffen - was heißt das konkret, dass die Galvanotechnik Baum nun unter neuem Namen fungiert?

André-Alexander Steffen: Das Familienunternehmen Baum gehörte seit 2011 zum holländischen Aalberts-Industries-Konzern. 2015 haben wir die letzten zehn Prozent abgekauft. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat Aalberts die Impreglon-Gruppe mit 37 Standorten in 15 Ländern und auf vier Kontinenten aufgekauft. Die Impreglon-Gruppe ist ein weltweit agierender Beschichtungsspezialist, der die verschiedensten Techniken anbietet. Damit erweitert sich das Dienstleistungspotenzial des Zwönitzer Standortes, der schon bisher der fünftgrößte Einzelstandort in Deutschland war, wenn es um kathodischen Korrosionsschutz geht. Es war also logische Schlussfolgerung die Galvanotechnik Baum in die Impreglon-Gruppe zu integrieren und ihr damit auch einen neuen Namen samt Logo zu verleihen.

Je größer das Firmengeflecht ist, um so größer ist mitunter das Misstrauen ... Wie ist denn derzeit die Stimmung am Zwönitzer Standort?

Der Eine oder Andere schaut sicherlich mit Wehmut auf die Familiengeschichte der Firma zurück. Dennoch haben unsere Mitarbeiter die Veränderungen wohlwollend aufgenommen. Und manch einer, der sich in der Vergangenheit von Galvanotechnik Baum verabschiedet hatte, ist inzwischen zu uns zurückgekehrt. Ich würde sagen, es herrscht Aufbruchstimmung. Wir haben beispielsweise neue Kunden hinzugewinnen können. Und wir arbeiten momentan unter Vollauslastung.

Hat sich damit die Zahl der Angestellten verändert?

Nein, wir rangieren wie bisher bei etwa 250.

Als Sie im vergangenen September die Geschäftsführung übernommen hatten, klagten Sie über Fachkräftemangel und kündigten deshalb an, die Zahl der Auszubildenden von 15 auf das Doppelte zu erhöhen - wie erfolgreich waren Sie diesbezüglich?

Die Zahl der Auszubildenden ist mit zwei in der Verwaltung und 13 in der Produktion gleichgeblieben. Aber wir konnten uns dieses Jahr das erste Mal aus einer Anzahl von Bewerbern die besten heraussuchen. Um mehr einzustellen - dazu hat es jedoch noch nicht gereicht.

Impreglon Zwönitz arbeitet für die Automobilzulieferer-Branche. Sie sind damit das letzte Glied in der "Nahrungskette" - was schlussfolgern Sie aus dem jüngsten Streit von VW mit der Preventgroup, zu der eine Schönheider und Plauener Firma zählen?

Ich denke das war der Versuch von VW, einen Teil der Milliardenkosten, die im Zuge des Abgasskandals entstanden sind, an anderer Stelle wieder einzusparen. Das ist mit Vorsicht zu genießen. 90 Prozent der Zulieferer haben das Thema Effizienz ausgereizt. Zudem stehen die Zeichen durch den Gesetzgeber beim Thema Mindestlohn in die entgegengesetzte Richtung. Insofern kann ich das Agieren der Preventgroup verstehen.

Die Impreglon Zwönitz GmbH öffnet am Samstag, 3. September , erstmals ihre Türen. Eingeladen sind alle Interessenten, um von 10 bis 15 Uhr hinter die Türen des Oberflächenveredlers an der Lutherstraße 18 zu schauen. Geboten werden Betriebsrundgänge, Kinderprogramm, Unterhaltung.