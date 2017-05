Bei Vosla verlieren 70 Mitarbeiter ihren Job

Beim Hersteller von Speziallampen wurde ein Sozialplan vereinbart

Von Christoph Ulrich

erschienen am 26.05.2017



Plauen. Beim Plauener Speziallampen-Hersteller Vosla werden bis spätestens Ende September rund 70 Arbeitsplätze abgebaut. Das sieht ein Interessenausgleich und Sozialplan vor, den die Geschäftsführung des Unternehmens mit dem Betriebsrat vereinbart hat. Vosla hatte Anfang Februar ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Noch Ende März hatte Sanierungsgeschäftsführer Stefan Weniger mit einem Personalabbau von 100 der rund 300 Mitarbeiter gerechnet. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. April dieses Jahres eröffnet.

Nach einer Mitteilung des Unternehmens wurden die Mitarbeiter am Mittwoch über das Ergebnis der Verhandlungen informiert. "Wir haben intensive und harte Verhandlungen mit dem Betriebsrat geführt. Jedoch waren diese auch immer durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet, denn unser Ziel ist die Sicherung des Geschäftsbetriebes und so vieler Arbeitsplätze wie möglich", sagte Stefan Weniger. Nach seinen Angaben verbleiben damit bei Vosla etwa 220 Beschäftigte. Bisher ohne Ergebnis seien die Verhandlungen mit der Gewerkschaft über einen Sanierungstarifvertrag. Die Gespräche seien aber konstruktiv, hieß es.

Am Mittwoch hat zudem die Gläubigerversammlung die Eigenverwaltung und den Sachwalter damit beauftragt, parallel zum Investorenprozess einen Insolvenzplan auszuarbeiten. Dieser könnte als Alternative zu einem Verkauf des Unternehmens umgesetzt werden. Die Sanierung von Vosla war wegen des bevorstehenden Wegfalls des Hauptkunden nötig geworden. Vosla gehörte bis vor fünf Jahren zum Philips-Konzern und wurde im Rahmen einer Ausgliederung verkauft. Die damals vereinbarte Abnahmegarantie mit Philips läuft im August 2017 aus.