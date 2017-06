Coole Idee aus Chemnitz: Zerstoßenes Eis mit Geschmack

Für junge Firmengründer ist es nicht einfach, das notwendige Kapital aufzutreiben. Zwei Chemnitzer Erfinder wollen schnell einen Privatinvestor finden. Denn ihr Produkt wird schon in ersten Märkten verkauft.

Von Ramona Nagel

erschienen am 14.06.2017



Chemnitz. Beim Essen und Trinken mit Freunden ist schon so manche erfolgreiche Geschäftsidee entstanden. Die Pasta-Kette Vapiano zum Beispiel. In gemütlicher Runde erzählten sich fünf Freunde vor 15 Jahren, wie sie sich ihr Lieblingsrestaurant vorstellen. Heute hat das Unternehmen 180 Restaurants in 31 Ländern auf fünf Kontinenten. Auch Peter Rülke und Steve Röpke saßen bei einem Mojito zusammen, als sie auf ihre Geschäftsidee kamen. Beide fanden, dass das für Cocktails übliche in kleine Stücke zerstoßene Eis (Crushed Ice) schon nach kurzer Zeit das Getränk verwässert und der Geschmack schwindet.

Das wollten sie ändern. Sie gründeten im September 2016 die Firma Oberbringer - sie sehen es als Synonym für Überflieger - und entwickelten das fruchtige Crushed Ice. Es besteht aus Wasser und natürlichen Fruchtaromen. Nicht jedes Fruchtaroma eignet sich allerdings dafür, so die Erfahrung der Firmengründer. "Wir haben fünf Monate lang an Farbe und Geschmack getüftelt", meinte Röpke. Nach vielen Test in der Versuchsküche kristallisierten sich die Geschmacksrichtungen Kirsche, Minze, Mango, Limette und Heidelbeere heraus, die Farbe des Eises in den entsprechenden Fruchtfarben. Das Eis lässt sich mit vielen Getränken mischen. Es enthält nur wenig Zucker, einige Sorten überhaupt keinen. Als Zielgruppe sehen die beiden Privatkunden und die Gastronomie. Derzeit ist das Eis in einigen Rewe- und Edeka-Märkten in Chemnitz gelistet. Ziel ist es, von hier aus zunächst Sachsen und dann weitere Bundesländer zu erobern.

Das wird aber nicht einfach. "Nach neun Monaten harter Arbeit wird es finanziell eng", meinte Rülke. "Ohne weiteres Geld schaffen wir es nicht." Deshalb sucht die Firma Oberbringer Privatinvestoren. Nur so wird es möglich sein, weitere Maschinen zu kaufen und damit die Produktion sowie den Vertrieb auszuweiten.

Viele Gründer sind in einer ähnlichen Situation. Sie haben zumeist kein oder ungenügend Eigenkapital und sind auf eine Fremdfinanzierung angewiesen. Der klassische Weg über Bankkredite ist aber nicht immer möglich. Für ausgefallene Ideen oder solche mit wenig Sicherheiten halten Banken ihre Geldtresore geschlossen. "Das Wichtigste bei einem Start-up ist die Finanzierung", sagte Martin Böhringer, Mit-Geschäftsführer der Softwarefirma Staffbase. Das junge Chemnitzer Unternehmen hat eine Mitarbeiter-App entwickelt und will sie schnellstmöglich weltweit vertreiben. Seit vorigem Jahr gibt es eine Niederlassung in New York, die neue Kunden akquiriert. Das Unternehmen ist im letzten Jahr von zehn auf 30 Mitarbeiter gewachsen und hat seinen Umsatz im selben Zeitraum verfünffacht. Auch Staffbase hatte private Geldgeber überzeugt.

Einen anderen Weg geht die Dresdner Firma Laviu. Ihr geräuschloses Liebesspielzeug basiert auf einer Technik, die bereits in der Luft- und Raumfahrt angewendet wird. 2015 gegründet, wollten die Ingenieurin Julia Ryssel und der Designer Martin Cirillo-Schmidt voll durchstarten und sich dabei nicht auf eine Bankenfinanzierung verlassen. Deshalb hat Laviu eine Crowd-funding-Kampagne gestartet, auch Schwarmfinanzierung genannt.

Die Unternehmer legen einen Geldbetrag fest, den sie einwerben wollen und bieten dafür Sachleistungen oder Rechte am Unternehmen. Wird das Geld in der festgelegten Zeit nicht eingeworben, geht es an die Anleger zurück. Die von Laviu gewünschten 20.000 Euro waren bereits nach kurzer Zeit eingeworben. Nun tüfteln Ryssel und Cirillo-Schmidt an einer Laviu-Markenwelt. Es gibt auch drei weitere Investoren, unter anderem ist der Technologiegründerfonds Sachsen dabei.

Dass die Finanzierung für Gründer eine Herausforderung ist, bestätigt auch die IHK Chemnitz. Viele Gründer seien sehr jung und verfügten nicht über entsprechendes Eigenkapital. Bislang sei es für sie schwierig gewesen, an Geld zu kommen. Doch inzwischen seien in Sachsen Finanzierungen einfacher zu haben. So seien Mikrodarlehen bereits ab 20.000 Euro und ohne Bankbürgschaft möglich. Die Aufbaubank vergibt zudem eine Gründungs- und Wachstumsfinanzierung. Die Aroma-Crushed-Ice-Erfinder wissen auch, dass es nicht einfach werden wird. Für ihre Idee und auch für ihre Stadt wollen sie aber alles geben. Rülke: "Wir wollen Investoren überzeugen, dass es sich lohnt, in Chemnitz zu investieren."