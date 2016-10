Crimmitschauer Manufaktur stattet StraÃŸburger Oper aus

Crimmitschauer Manufaktur stattet Straßburger Oper aus

Die Firma C. G. G. Schönfeld stellt Bühnenrasen her und ist europaweit ein gefragter Partner. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurde ein neuer Produktionsraum geschaffen.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 08.10.2016



Crimmitschau. Wer die Design-Teppich-Manufaktur in Crimmitschau sucht, muss schon etwas genauer hinsehen. Kein Firmenschild oder großes Werbeplakat weist in der Straße Am Mühlgraben auf das Unternehmen hin. Dabei gehört die Manufaktur, die 2017 ihr 65-jähriges Bestehen feiern kann, zu den gefragtesten Adressen der Theater in ganz Europa. Die Bühnenbildner der renommiertesten Häuser lassen in der Manufaktur einen Teil der benötigten Bühnenausstattung produzieren. Das kleine Unternehmen an der Pleiße hat sich auf die Herstellung von Bühnenrasen spezialisiert. Erst vor wenigen Tagen stellte Heike Schönfeld, die den Betrieb 1997 von ihrem Vater Gottfried übernahm, einen Auftrag für die Opera du Rhin im französischen Straßburg fertig. Das Haus ließ in Crimmitschau einen 100 Quadratmeter großen Rasen fertigen. Geliefert wurde der in acht Einzelteilen von jeweils zehn Meter Länge und 1,25 Meter Breite. "So war es der Wunsch der Auf- traggeber", sagt Heike Schönfeld. Die Franzosen ließen schon zum wiederholten Male in Crimmitschau Teile ihrer Bühnenausstattung produzieren, so unter anderem 215 Quadratmeter Jute-Rasen für die Inszenierung von "Werther". Zu den Kunden zählen unter anderem auch die Pariser Oper, das Burgtheater Wien, das Opernhaus Zürich und das Nationaltheater Reykjavík.

Allein bei Teppichen für Theaterkulissen stehen 2772 grüne Varianten zur Auswahl. Hinzu kommen Wüstenflair, Schneelandschaften, Unterwasserwelten und Moor- landschaften. "Wir können nahezu jeden Wunsch der Theaterleute realisieren", sagt die Diplomdesignerin. Dabei kennt Heike Schönfeld nur die wenigsten Theater, mit denen sie zusammenarbeitet, persönlich. "Die Bühnenbildner schicken eine Zeichnung und teilen mit, was sie sich vorstellen. Wir unterbreiten daraufhin ein Angebot. Kommt der Auftrag zustande, wird er umgesetzt." Gefertigt werden die Kunst- rasen auf Webstühlen, die teilweise 100 Jahre alt sind. "Sie sind robust und zuverlässig", sagt die Expertin. Geht dennoch mal ein Webstuhl kaputt, repariert ihn Heike Schönfeld selbst.

Das zweite, jedoch kleinere Standbein des Drei-Mann-Betriebes ist die Fertigung von Designer-Teppichen nach Kundenwunsch. Dabei kommen nur beste Materialen, unter anderem Schurwolle aus Neuseeland, zum Einsatz. Jeder Teppich, in einem Spezialverfahren hergestellt, ist ein Unikat oder wird nur in kleinen Stückzahlen für noble Ausstattungshäuser hergestellt.

Erst vor wenigen Wochen wurde am Firmensitz ein bisher ungenutzter, rund 200 Quadratmeter großer Raum zu einer weiteren Produk- tionsstätte umgestaltet. Der mitarbeitende Ehemann von Heike Schönfeld, Normann Pilz, der freier Bauingenieur ist, führte dabei Regie. In dem neuen Raum lassen sich jetzt Teppiche von sieben mal sieben Meter Größe an einem Stück herstellen. Bisher war das nur bis zu einer Größe von 2,60 Meter möglich. "Danach mussten wir die Teppiche umhängen, um sie weiter fertigen zu können. Das war sehr aufwendig und zeitintensiv.