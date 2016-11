Damit Firmen nicht abwandern: Penig will schnelleres Internet

Wenn die Datenleitung weiter so langsam bleibt, könnten Arbeitsplätze verschwinden. Doch das wollen Stadt und Unternehmer verhindern.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 11.11.2016



Penig. Konstruktionspläne versenden, dem Chef per Videochat Produktdetails zeigen oder zu Hause Daten von der Firmendatenbank herunterladen: Schnelles Internet gehört in vielen Branchen heute zur Arbeit dazu. Doch laut einer Umfrage der mittelsächsischen Industrie- und Handelskammer (IHK) surfen die meisten Gewerbetreibenden im Landkreis mit gerade einmal zwei bis 16Mbit/s. Damit kann eine E-Mail ohne Anhang recht schnell versendet werden, mit Fotos kann es einige Minuten dauern, bis die Mail beim Empfänger eintrifft. Ein Videochat mit Kollegen? Nichts da.

Etwa so gestaltet sich die Situation auch für die rund 70 Mitarbeiter des Peniger Unternehmens Bergmann: "Wir haben eigentlich 16Mbit/s, aber es kommen nur fünf an", so Vorstandschef Lars Bergmann. Wünschenswert wären mindestens 50Mbit/s, sagt er. Zurzeit überwache seine Firma rund 6000 Kläranlagen, in den nächsten Jahren werde sich die Zahl verdreifachen. Spätestens dann würde das zu langsame Internet zum Problem. "Binnen 24 Monaten muss etwas passieren", sagt Bergmann, der bereits Unterschriften von anderen Firmenchefs gesammelt hat, um seiner Forderung mehr Gewicht zu verleihen. Penigs Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU), die Stadträte und die Mitglieder des Gewerbevereins der Stadt sehen das genauso: Wenn Invest-Entscheidungen anstehen, droht der Stadt die Abwanderung von Firmen, also auch von Arbeitsplätzen. Deshalb ließen sie sich jetzt von Vertretern der Industrie- und Handelskammer und des Landratsamts erklären, wie Breitbandausbau eigentlich funktioniert - und was das kostet.

Zwar sei die Datenübertragung im Zentrum bereits gut, so Eulenberger. Aber in den Randgebieten, etwa im Gewerbegebiet Wernsdorf, soll aufgerüstet werden. Im Huthaus der Peniger Kellerberge erklärte Maik Kästner, Industrie-Referent der regionalen IHK Mittelsachsen, den rund 30 Zuhörern: "Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen kompletten Ort mit schnellem Internet zu versorgen." Daten zu übertragen, sei aktuell zwar am schnellsten per Glasfaserkabel möglich. Es sei aber nicht nötig, deshalb in Vorgärten in der Erde zu graben und diese Kabel direkt bis zu den Häusern der Nutzer zu verlegen. Denkbar sei stattdessen auch, die Glasfaserkabel nur bis zu Verteilerkästen am Straßenrand zu ziehen. Von dort könnten die Daten wie gehabt über bereits vorhandene Kupferkabel oder TV-Kabel gesendet werden. Das verringere die Übertragungsgeschwindigkeit zwar, aber in einem annehmbaren Maß. Eine Alternative zum Glasfaserkabel, um Daten über große Entfernungen auszutauschen, sei der Richtfunk.

Was genau in Penig möglich und sinnvoll ist, können Experten in einer Machbarkeitsstudie herausfinden, wie sie Geringswalde schon in Auftrag gegeben hat. Königsfeld will bereits die dritte derartige Studie in die Wege leiten. Die Untersuchung ist teuer: 50.000 Euro schätzt der Bund. Die Summe vergibt er als Fördergeld an Gemeinden. "Penig bekommt das Geld in diesen Tagen", so Stadtsprecherin Manuela Tschök-Engelhardt. In seiner Sitzung am 15.Dezember soll der Stadtrat entscheiden, welche Firma die Studie anfertigen darf. "Es wird wohl sechs bis neun Monate dauern, bis die Ergebnisse da sind." Wenn sie vorliegen, kann die Stadt wieder Fördergelder bei Land und Bund beantragen. Bis zu 90 Prozent der Netzausbau-Kosten übernimmt der Bund. "Wenn er ablehnt, zahlt das Land bis zu 80 Prozent", erklärte Hartmut Schneider vom Landratsamt.

Der Netzausbau ist nicht billig: "Ein Kilometer Glasfaserkabel kostet rund 70.000 Euro", so Kästner. Die Peniger Bürger und Unternehmer will Eulenberger zwar nicht zur Kasse bitten. Doch die extraschnelle Datenübertragung bleibt auch teuer, wenn sie erst einmal möglich ist. "Für Unternehmen sind Kosten in Höhe von 500 bis 700 Euro im Monat normal", sagte Kästner. Die IHK-Umfrage zeige aber, dass die wenigsten Firmenchefs bereit seien, das zu zahlen. Ihre Schmerzgrenze liege oft bei 200Euro oder darunter.

"Damit Sie einen Netzanbieter finden, sollten Sie sich zusammentun", sagte Kästner den Firmenchefs. "Nehmen wir an, Sie sind zu zehnt. Jeder von Ihnen ist bereit, für die Datenautobahn seiner Firma 500Euro im Monat zu zahlen. Dann finden Sie sicher einen Anbieter, der Ihnen ein Angebot macht." Die Chancen, dass sich dafür genügend Unternehmer zusammenschließen, stehen gut. "Der Preis ist nicht entscheidend", sagt Bergmann. "Eine technische Lösung muss her." (mit acr)