Das Ende einer Kult-GaststÃ¤tte: Der Sosaer Meiler schlieÃŸt

Das Ende einer Kult-Gaststätte: Der Sosaer Meiler schließt

Auch nach monatelanger Suche hat sich kein Käufer für das Restaurant im Köhlerdorf gefunden. Gestern hatten die Wirtsleute ihren letzten Tag. Derweil erinnert sich ein ehemaliger Koch an die große Zeit des Meilers.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 13.10.2016



Sosa. Das war's dann also. Das Feuer im Sosaer Meiler ist aus. Gestern haben Ilona und Uwe Ohm die letzten Besucher in ihrer Gaststätte bewirtet, die durch die markante Spitzkegelform zu einem Wahrzeichen des Köhlerdorfs geworden ist. Heute und morgen sind Ruhetage, aber das ist eine reine Formsache. Der Meiler macht danach nicht mehr auf.

"Wir verkaufen unser Wohnhaus und verlassen Sosa", sagt Uwe Ohm. Das Haus steht gleich nebenan. Zum Grundstück gehört auch die verfallende Köhlerhütte, die früher ebenfalls eine Gaststätte war und für die laut Ohm inzwischen eine Abrissgenehmigung vorliegt. Für den Meiler selbst fand sich nach einem Dreivierteljahr Suche kein Käufer oder neuer Betreiber. Uwe Ohm schätzt, dass das Gaststättensterben im Erzgebirge in den nächsten Jahren erst noch richtig in Gang kommt: "Die Gastronomen meines Jahrgangs gehen auf die Rente zu. Viele werden niemanden finden, der ihre Arbeit übernehmen will." Als Grund sieht er unattraktive Arbeitsbedingungen in der Gastronomie.

Einer, der sich an die goldenen Zeiten des Sosaer Meilers erinnert, ist Fredie Wagner (65). Von 1971 bis 1989 arbeitete er hier als Koch. Damals fehlte es weder an Gästen noch an Personal. "Jeden Tag kamen mehrere Reisebusse. Täglich gingen 700 bis 800 Portionen Essen über den Tresen", erzählt er. "Es gab Tage, da musste der Oberkellner die Eingangstür abschließen, weil der Gastraum voll war. Wurde ein Tisch frei, ließ er wieder ein paar Gäste herein."

Der Meiler war damals eine Konsum-Gaststätte mit 30 Angestellten, die im Zweischichtbetrieb arbeiteten. Die einmalige Architektur hatte Konrad Georgi aus Bockau erdacht, die Innenausstattung, die komplett aus Holz bestand und auf Fenster verzichtete, war die Idee von Konsum-Werbechef Hans Löffelholz. Beides machte den Meiler zu einer Kult-Gaststätte. Die Speisekarte zeigte nicht nur Farbfotos von allen Gerichten, sondern enthielt sogar rudimentäre Nährwertangaben wie "fettarm", "vom Rind", oder "soundsoviel Kalorien". Allerdings lagen auf den Tischen letztlich doch nur die üblichen mit Schreibmaschine getippten Waschzettel, weil die offizielle Karte bei Souvenirjägern begehrt war. "Die Karten ständig zu ersetzen, war zu teuer", sagt Wagner. Heute betreibt er in Sosa "Wagners Gaststübl". Im Meiler war er seit Jahren nicht mehr, aber er besitzt noch immer die Blechnummer seines alten Kleiderschranks: 8/888. "Manchmal war die Arbeit kaum zu schaffen", sagt Fredie Wagner. "Aber es war eine schöne Zeit, denn der ganze Stress - das war ja auch eine Würdigung unserer Arbeit."

Eibenstocks Bürgermeister Uwe Staab (CDU) glaubt, dass der Meiler auch heute noch großes Potenzial hat. "Als Familienbetrieb, in dem wirklich die ganze Familie mit anpackt, lässt sich das meistern. Das ist meine Überzeugung", sagt er. Der Meiler wäre eine Top-Ergänzung für das Köhler-Themendorf Sosa, ein Projekt, das jetzt in die Gänge kommt. Die Stadt hatte die Suche nach einem Käufer daher mit einer Anzeige unterstützt - erfolglos.

Noch ist ein Neuanfang nicht ausgeschlossen. Doch mit jedem Tag schwinden die Chancen. Für den Meiler selbst hat Familie Ohm zwar keinen Interessenten gefunden, für die Kücheneinrichtung aber schon. "Werden wir uns einig, verkaufen wir die Küche", sagt Uwe Ohm.