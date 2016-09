Das ist chic: Frauenpower fÃ¼r SchÃ¶nheit

Das ist chic: Frauenpower für Schönheit

Die Genossenschaft des Friseurhandwerkes ist die einzige in der Region, die die Wende überlebt hat. Unlängst feierte sie ihr 50-jähriges Bestehen.

Von UWE mÜHLHAUSEN

erschienen am 09.09.2016



Werdau. Helga Baumann bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Dabei könnte sich die 57-Jährige momentan zerteilen. Doch von Hektik keine Spur. Die Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft des Friseur- und Kosmetikhandwerkes "chic" pendelt zwischen dem Schreibtisch in ihrem Büro am Sitz des Unternehmens an der Zwickauer Straße in Werdau und dem Friseurstuhl im Salon an der Leipziger Straße 112 in Crimmitschau hin und her. Hinzu kommen zahlreiche organisatorische Fragen, die mit dem Umzug eines weiteren Salons in Crimmitschau verbunden sind. Der öffnete am Montag nur einige Meter weiter vom alten Standort seine Pforten. Gebaut oder modernisiert wird regelmäßig in einem der Salons. Zum täglichen Arbeitspensum gehören noch Personalgespräche, Verhandlungen mit Lieferanten, das Organisieren von Vertretungen bei Krankheit und vieles andere mehr.

Stress ist Helga Baumann gewöhnt. Sie wurde im Vorjahr zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Genossenschaft gewählt und wird von zwei weiteren Frauen im Gremium unterstützt. In der Genossenschaft, die insgesamt zwölf Salons in Westsachsen und Ostthüringen sowie kleinere Niederlassungen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen betreibt, sind Männer Fehlanzeige. "Wir sind ein reiner Frauenbetrieb, hatten aber in der Vergangenheit auch männliche Kollegen", sagt Helga Baumann. Sie hat bereits zu DDR-Zeiten im Unternehmen gearbeitet und dort 1975 die Lehre zur Friseurin absolviert. Sechs Jahre später legte sie die Meisterprüfung ab.

"Wir sind die einzige Genossenschaft in der Region, die die Wende in der Form überlebt hat. Früher arbeiteten im hiesigen Raum unter anderem auch Klempner, Elektriker oder Bäcker in Genossenschaften zusammen, heute macht jeder sein Ding. Genossenschaften im Friseurhandwerk gibt es aber in Sachsen noch mehrere", berichtet Helga Baumann.

Der Grundstein von "chic" wurde 1966 in Crimmitschau gelegt. "Damals brachten sieben Meister ihre Geschäfte in die Firma ein und gründeten die Genossenschaft. Das war vor genau 50 Jahren", blickt die Vorstandsvorsitzende zurück. Bis zur Wende zählte das Unternehmen rund 80 Mitarbeiter und betrieb 15 Salons. Während die Zahl der Betriebe kaum abgenommen hat, schrumpfte die Zahl der Beschäftigten um fast die Hälfte. "Zu DDR-Zeiten wurde mehr auf Masse gearbeitet, heute wird viel mehr Wert auf individuelle Beratung gelegt, eagl ob männlich oder weiblich. Hinzu kommt, dass sich die Trends ständig ändern. Dazu gehören auch die Farben. Aktuell sind die dunkleren Töne im Trend", sagt die Vorstandsvorsitzende. Und noch eine Veränderung hat sie festgestellt: Nicht nur die Frauen sind modebewusster geworden, sondern auch die Männer. "Die lassen sich viel mehr beraten, wechseln die Art der Frisur und lassen sich auch mal Farbe auftragen oder auffrischen." Für die Angestellten gilt es, sich auf die Veränderungen ständig einzustellen. "Es gibt viel mehr Schulungen und Weiterbildungen als das einst der Fall war."

Erweitert wurde in den zurückliegenden Jahren die Angebotspalette. Neben dem Frisieren gehören in einigen Salons auch Kosmetik und Pflege zum Angebot. Rund 450 Frauen und Männer werden täglich in den zu "chic" gehörenden Salons chic gemacht.

Helga Baumann hat nicht nur die Kunden im Blick, sondern auch die Geschäftszahlen des Unternehmens. Dabei ging auch die Einführung des Mindestlohnes nicht spurlos an ihr vorbei. "Wir haben in den zurückliegenden fünf Jahren die Löhne um fast 100 Prozent angehoben. Das können wir nicht komplett auf die Kunden umlegen. Hinzu kommen die gestiegenen Kosten an Strom, Wasser und von den Lieferanten. Das steckt man als Unternehmen nicht so einfach weg. Da muss man schon in die Rücklagen greifen und gut kalkulieren, ohne die Kunden zu sehr zusätzlich zu belasten." Doch die meisten Frauen und Männer haben für die Preis- anpassungen Verständnis gezeigt. "Anderen Friseurbetrieben ging es nicht anders. Auch sie müssen Mindestlohn zahlen und haben ihre Preise angepasst." Den Blick richten Helga Baumann und ihre gesamte Mannschaft nach vorn. "Wir haben tolle Mitarbeiter, die was von ihrem Handwerk verstehen und treue Kunden. Da schaffen wir auch die nächsten 50 Jahre."