Direktvermarktung: Konflikt zwischen Feld, Hof und Kunden

Alle sprechen davon, wie toll regionale Produkte sind. Eine Veranstaltung zeigte jetzt aber, welche Hindernisse es für die gibt, die sie herstellen und verkaufen wollen.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 26.01.2017



Wildenfels/Königswalde. Direktvermarkter stehen naturgemäß vor einem Problem: Sie können sich nicht zweiteilen. "Wir haben unseren Laden in der Saison freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags zwischen 8 und 12 Uhr auf", sagt Alexander Ehrig vom Landwirtschaftsbetrieb Ehrig in Königswalde. Er bietet Ziegenkäse frisch vom Hof an, eine kleine Ziege aus Holz weist den Kunden den Weg zum Laden, der einige Meter von der Straße entfernt liegt.

"Die Kunst ist es, eine Zeit zu finden, die den Kunden zusagt, aber die es uns auch ermöglicht, die Hof-und Feldarbeit mit der Direktvermarktung zu vereinbaren ", sagt Ehrig. Er und seine Familie profitieren nach eigener Aussage davon, dass ihr Hof relativ verkehrsgünstig zwischen Werdau und Zwickau gelegen ist. "Einige verbinden das mit ihrem Arbeitsweg und nehmen dafür vielleicht auch einen kleinen Umweg in Kauf."

Wie verschieden man seine Produkte an den Kunden bringen kann, zeigte eine Veranstaltung am Montag, zu der die Leader-Förderregion ins Vereinshaus im Wildenfelser Ortsteil Härtensdorf geladen hatte. Einerseits referierte eine Vertreterin der Schneeberger Initiative "Food Assembly", die sehr vereinfacht gesagt das Tupperparty-Prinzip mit der Bestellung von regionalen Produkten verbindet. Andererseits sprach auch Simone Walther, die den Kräuterhof "Gänseblümchen" im Crimmitschauer Ortsteil Rudelswalde betreibt und sich in der Erzeuger- und Verbrauchergemeinschaft Gera-Greiz engagiert. Sie sagt: "Das Prinzip hätte auch im Landkreis Zwickau Sinn. Dann würde man das Sortiment erweitern und den Kunden eine übersichtliche Plattform mehrerer Produzenten bieten."

In der Thüringer Initiative sind derzeit laut der Regionalmanagerin Isabel Schauer vom Regionalmanagement der Leaderregion Zwickauer Land acht Erzeuger und zwei Verarbeiter aktiv. Zu den Gesellschaftern der Initiative gehört auch der parteilose Langenbernsdorfer Bürgermeister Frank Rose, der laut einer Mitteilung von Regionalmanagerin Schauer den Mehrwert dieses Konstrukts hervorhob.

Karin Kramer vom Luisenhof in Langenchursdorf stellte den Fachleuten dann noch eine junge Form der Kooperative vor: die solidarische Landwirtschaft. Der Luisenhof bündelt die Interessen mehrerer Privathaushalte und baut Obst und Gemüse an - sozusagen ein großer Kleingarten ohne die Mühen der Ernte, die allein die Betreiber haben.

Ivonne Roder vom Härtensdorfer Charlottenhof zeigte sich nach dem Netzwerktreffen zufrieden. "Es wurde besprochen, wie wir das Thema Direktvermarktung weiter antreiben können." Es seien auch gemeinsame Märkte im Gespräch. Konkrete Pläne gebe es aber nicht, so Roder.

In der kommenden Woche trifft sich allerdings erneut die Arbeitsgemeinschaft "Regionalmarkt", die das Netzwerktreffen auswerten will. Zu den Markttagen selber gibt sich Roder vorsichtig. "Markttage sind kostbare Tage, denn wir brauchen auch eine gewisse Resonanz. Auf kleinen Märkten kann man auch für sich gut Werbung machen", sagt Roder. Aber die Zahl der dafür verfügbaren Tage sei endlich.