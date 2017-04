"Eier sind noch nie ausgegangen"

Sarah Kretzschmar vom Biohof in Gersdorf über die große Rumeierei vor dem jährlichen Osterfest

erschienen am 13.04.2017



Gersdorf. Kurz vor Ostern gehen in der Region täglich ein Drittel mehr Hühnereier über die Ladentheken als sonst. Bei den Eierproduzenten herrscht derzeit Hochkonjunktur. Hans-Peter Kuppe sprach mit Sarah Kretzschmar vom Biohof in Gersdorf über die Hoch-Zeit des Ostereier-Geschäfts.

Freie Presse: Ostern haben die Eierproduzenten Hochkonjunktur. Müssen bei Ihnen die Osterhasen zurzeit Schlange stehen?

Sarah Kretzschmar: Ostern steigt tatsächlich die Nachfrage enorm an. Der Absatz liegt dann etwa 30 Prozent höher als an normalen Tagen. Das beginnt eigentlich schon drei Wochen vorher. Derzeit gehen den ganzen Tag über telefonisch Bestellungen ein. Da haben wir vollauf zu tun. Um die Produktion kümmert sich aber nur eine Person.

Kommen die Hühner da überhaupt mit dem Legen nach?

Ja, das ist kein Problem. Kapazität hätten wir für 21.000 Legehennen. Derzeit haben wir 6000 Tiere, könnten sogar auf 12.000 aufstocken. Aber wir haben die Zahl bewusst reduziert. Die Tiere legen bei uns etwa 4500 Eier pro Tag. Das reicht, um den Bedarf zu decken. Sogar in Spitzenzeiten wie Ostern sind uns noch nie die Eier ausgegangen. Wir müssen deswegen auch keine Reserven anlegen.

Was unterscheidet eigentlich das Bio-Osterei vom ganz normalen Osterei?

Auf Bio-Höfen bekommen die Tiere Biofutter, müssen größere Auslaufflächen zur Verfügung und mehr Platz im Stall haben. Und sie müssen die Chance zum täglichen Freilandaufenthalt haben.

Wird das kontrolliert?

Natürlich. Zu uns kommen regelmäßig Kontrolleure vom KAT, das ist der Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen, außerdem von der Hygiene, der Lebensmittelüberwachung und dem Veterinäramt. Auch die Eltern der Küken müssen aus Bio-Haltung stammen, sonst fallen die Tiere nicht unter die Rubrik Bio. Und die Tiere dürfen keine gestutzten Schnäbel haben.

Was bedeutet das?

Auf manchen Hühnerfarmen bekommen die Legehennen die Schnäbel kupiert. Dabei werden die Schnäbel teilweise entfernt. Das ist eine vorbeugende Maßnahme gegen Kannibalismus. Wenn sie zu wenig Platz haben, reagieren die Tiere mitunter aggressiv.

Wie schwer muss eigentlich ein Hühnerei sein?

Da gibt es vier verschiedene Gewichtsklassen. Die Eier werden danach sortiert. Unter 53 Gramm werden sie als kleine Eier der Klasse S eingestuft. Mittelgroße (M) bringen 53 bis 63 Gramm auf die Waage, große Eier (L) 63 bis 73 Gramm. Alles, was darüber wiegt, zählt als XL, also sehr groß. Wir haben einige Kunden, die kommen extra auf den Bio-Hof, um genau diese Jumbo-Eier zu kaufen. Die kommen selten vor, da müssen wir sammeln. Meist sind diese Rieseneier als Partygag gedacht.

Wie bekommen bei Ihnen die Eier ihren Stempel?

Das erledigt eine Maschine, aber wir haben auch einen Handstempel. Mit dem geht das Kennzeichnen auch schnell. Übrigens müssen wir nur die Eier stempeln, die den Hof als Lieferung verlassen. Was vom Hof direkt an den Endverbraucher verkauft wird, darf ungestempelt bleiben. Am Stempel kann man übrigens alles ablesen, das Herkunftsland, den Betrieb, die Güteklasse, ob es aus Freiland-, Boden-, Käfighaltung oder vom Biohof kommt.

Färben Sie auf Wunsch auch Hühnereier fürs Osterfest?

Natürlich. Fürs Frühlingsfest in Hohenstein-Ernstthal am vergangenen Wochenende haben wir für den Wettbewerb zur Suche nach dem Goldenen Ei insgesamt 300 Stück gekocht und gefärbt. Das machen wir für die Veranstaltung seit Jahren.

Essen Sie zu Ostern auch Eier?

Ehrlich gesagt, vernasche ich die Ostereier am liebsten in flüssigem Zustand. An dem Rezept für den Eierlikör habe ich lange getüftelt. Heute habe ich gerade wieder 40 Flaschen ausgeliefert. Mit Ostereiern haben ja eher die Kinder viel Spaß. Übrigens, wer auf den letzten Drücker noch Eier braucht, der kann uns von heute an bis Sonntag nur über die B 180 erreichen. Die neue Zufahrt zum Edeka-Markt wird heute asphaltiert.