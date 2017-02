Einstiger MZ-Verkaufsschlager könnte eine Renaissance erleben

Mit einem Elektroroller namens Charly hatte der einstige Hohndorfer Motorradbauer nach der Jahrtausendwende großen Erfolg. Daran möchte ein Schneeberger Ersatzteilhändler nun anknüpfen.

Von Mike Baldauf

erschienen am 09.02.2017



Hohndorf/Schneeberg. Wenn Frank Schmökel in diesen Tagen den Schweißbrenner zur Hand nimmt, fühlt er sich in eine andere Zeit versetzt. Der Zschopauer arbeitet bei der Klädtke Metallverarbeitung GmbH an einem Produkt, das vielen Erzgebirgern noch ein Begriff ist: der Elektroroller Charly. In den Jahren 2000 bis 2006 hat Schmökel im Hohndorfer MZ-Werk den Grundrahmen und verschiedene Rahmenteile geschweißt - heute tut er genau das wieder. "Ich hätte nie gedacht, dass der Charly noch einmal so aufgelegt wird", sagt der 52-Jährige.

Früher sorgten bei MZ drei bis vier Schweißer für den Nachschub der Metallkomponenten. Die Erfahrungen, die der Zschopauer damals sammelte, kommen den Klädtke-Mitarbeitern nun zugute. "Ich konnte meinen Kollegen erklären, was zu tun ist. Denn ich weiß noch, wie die Einzelteile verschweißt werden müssen und wie das Ganze am Ende auszusehen hat." Dabei greift er nicht nur auf sein Wissen, sondern auch auf die originalen Schweißvorrichtungen zurück, die früher verwendet wurden. Schon vor 15 Jahren wurden die Teile auf die gleiche Weise zusammengefügt wie heute. "Man denkt, alle Dinge entwickeln sich, aber manchmal ist es das Beste, einfach auf Bewährtes zurückzugreifen", sagt der Zschopauer und freut sich, dass der Elektroroller eine Renaissance erleben soll. "Elektroantriebe sind gefragter denn je, und der Charly war fast unverwüstlich. Jetzt wieder an ihm mitzubauen, ist ein schönes Gefühl."

Um den Verkauf wird sich die MuZ Vertriebs GmbH in Schneeberg kümmern. Das Vier-Mann-Unternehmen sichert nach der Pleite von MZ den Ersatzteilvertrieb, damit die Motorradmarke nicht von der Straße verschwindet. Letztlich hätten Kunden den Ausschlag gegeben, den Charly wieder aufleben zu lassen, berichtet Mitarbeiter Steffen Birke. "Wir erhalten ständig Anrufe, ob es den Elektroroller noch gibt und wo man den erhalten kann." Konzipiert wurde der Charly vor allem als Mobilitätshilfe - etwa für Camper und Bootsbesitzer. Er wiegt rund 40 Kilogramm und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde, womit zugleich die Helmpflicht entfällt. Eine Akkuladung reicht für eine Strecke von 20 bis 25 Kilometern. Laden lässt sich der Roller mit Strom aus einer normalen Steckdose, erklärt Birke.

Unter der Ägide des malaiischen Konzerns Hong Leong gehörte der Roller nach der Jahrtausendwende zu den Verkaufsschlagern. Der damalige Vertriebsleiter Carl Schmidt hatte wegen der enormen Nachfrage im Herbst 2000 angekündigt, das Drei-Schicht-System und Samstagarbeit einzuführen. Mit einem Ausstoß von 750 Stück im Monat war die Kapazitätsgrenze erreicht. Auch die Schneeberger planen zunächst mit einer Stückzahl im dreistelligen Bereich - allerdings im Jahr. Detaillierte Angaben möchte Steffen Birke dazu nicht machen.

Verkaufsstart soll der 1. März sein. Den Charly sehen die Schneeberger neben dem Ersatzteilgeschäft als weiteres Standbein. Für die Montage ist laut Birke momentan ein Monteur zuständig. Die Hauptbestandteile des Rollers werden in Mittelsachsen und dem Erzgebirgskreis gefertigt. Grundrahmen, Lenker, Sattelstütze und Ständer liefern die Hohndorfer, die Elektronik die Emes Kabelbaum Konfektions GmbH in Amtsberg. Die Steuereinheit stammt aus Frankenberg. Nur der Motor ist Importware.

"Der Charly ist ab März bei uns in Schneeberg erhältlich", sagt Steffen Birke. Für den Aufbau eines Vertriebsnetzes sollen zudem die früheren MZ-Händler aktiviert werden. Wer einen Charly haben möchte, muss dafür 1790 Euro ausgeben.