Endspurt vor Weihnachten: Kloßherstellung auf Hochtouren

Um die Beilage für das Festessen zu produzieren, wird in der Friweika Tag und Nacht gearbeitet. Damit stößt das Unternehmen an seine Grenze.

Von Holger Frenzel

erschienen am 10.12.2016



Weidensdorf. Weihnachtszeit ist Kloßzeit: Deshalb herrscht wieder Hochbetrieb beim Kartoffelveredler Friweika in Weidensdorf. Bis zu 700 Tonnen Kloßteig pro Woche werden hergestellt. Die Menge reicht für rund drei Millionen Klöße. Zum Vergleich: Im Durchschnitt produzieren die Friweika-Mitarbeiter rund 200 Tonnen Kloßteig pro Woche. "Wir stoßen momentan an unsere Kapazitätsgrenze", sagt Vorstandsmitglied Marko Wunderlich. Das Unternehmen hat bereits Anfang November die Produktion der Kloßmasse ausgeweitet. Dabei wird auf eine "rollende Woche" gesetzt. Das Personal arbeitet im Drei-Schicht-System an sieben Tagen pro Woche. "Erst kurz vor Weihnachten wird es wieder etwas ruhiger", sagt Marko Wunderlich. Die Anschaffung von weiteren Maschinen für die Kloßproduktion steht nicht zur Debatte. Denn sie können für den Rest des Jahres nicht ausgelastet werden. Der Kloßteig hält sich schließlich nur vier Wochen.

Rund 140.000 Tonnen Kartoffeln werden im Herbst in die Lagerhallen der Friweika gebracht. Einen Teil davon verwendet das Unternehmen für die Produktion des Kloßteiges. Die Erdäpfel müssen zunächst gereinigt, gewaschen und gebürstet werden.

Danach kommen sie in eine Sortieranlage, bevor moderne Dampfmaschinen die Schale entfernen. Die weiteren Stationen: Die Kartoffeln werden zerkleinert und blanchiert, ehe der Teig mit unterschiedlichen Zutaten verfeinert wird. Die Masse kommt in verschiedene Abpackungen mit einem Gewicht zwischen 500 Gramm und fünf Kilogramm. Zudem bietet die Friweika auch schon fertig geformte Klöße an. Im gesamten Prozess wird von den Mitarbeitern der Qualitätssicherung stets ein Auge auf den Stärkegehalt geworfen. "Dadurch verhindern wir, dass die Klöße später zerfallen oder zu fest werden", sagt Marko Wunderlich.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren muss diesmal eher weniger Stärke in die Behälter mit dem Kloßteig gegeben werden. Wunderlich: "Durch die hohen Temperaturen, die es im September gab, bringen die Kartoffeln viel Stärke mit." Die Friweika-Klöße landen vor allem in mitteldeutschen Kochtöpfen. Geschäfte in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt haben den Teig im Sortiment. "Zudem sind wir damit noch in Nordbayern und im Saarland vertreten", sagt Marko Wunderlich, der zudem von einigen Bestellungen aus anderen Regionen über die Internetseite des Unternehmens berichtet.

Der 44-Jährige gehört auch selbst zu den Kloßfans. "Am liebsten mit einer kräftigen Roulade oder wie an Weihnachten mit Gans und Rotkohl", sagt Wunderlich. Die Friweika hat rund 350 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beläuft sich 2016 auf rund 70 Millionen Euro.