Erst Wartburg, jetzt Eco-up! - 15-millionster Motor vom Band gelaufen

26.10.2016

freiepresse.de

Wirtschaft regional

Sebastian Gollnow

Neue Trends in Automobilbranche: E-Auto aus Dresden

In der Automobilbranche dreht sich das Rad in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit. Volkswagen setzt nach Dieselgate auf autonomes Fahren und will in Dresden ein Elektroauto produzieren. Wenn Sachsens Zulieferer mithalten wollen, müssen sie innovativ sein. weiterlesen