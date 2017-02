Erzgebirge gründet Energie-Netzwerk

Energiekosten sind für jede große Firma ein immenser finanzieller Posten. Jetzt haben sich acht Unternehmen aus der Region zusammengeschlossen, um noch effizienter mit Energie umzugehen.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 02.02.2017



Erlabrunn. Es ist das erste regionale Netzwerk für Energieeffizienz, das in den neuen Bundesländern gegründet wurde. Acht Unternehmen aus dem Erzgebirge nehmen damit fortan diese Vorreiterrolle ein.

"150 solcher Netzwerke gibt es mittlerweile bundesweit, 500 sollen es bis zum Jahr 2020 werden", sagt Volker Stuke, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer VEA. Sein Verband hat diese Netzwerkbildung initiiert und wird sie über die nächsten vier Jahre intensiv begleiten. Das ganz große Ziel heißt Klimaschutz, für die beteiligten Netzwerkpartner allerdings stehen zunächst Kostensenkung und folglich die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. "Somit verfolgen beide Seiten ein gutes Ziel", bringt es Stuke auf den Punkt.

Gegründet wurde das Netzwerk vor wenigen Tagen in den Kliniken Erlabrunn, denn die gehören als eines der acht Unternehmen zu den Interessenten, ihren Haushaltsposten Energiekosten weiter zu senken. Dieser liegt aktuell zwischen zwei und drei Prozent des jährlichen Klinikhaushalts und umfasst eine höhere sechsstellige Summe. "Die Einsparpotenziale im Energiebereich können wir im Sinne unserer Patienten reinvestieren", begründet Constanze Fisch, Geschäftsführerin der Kliniken Erlabrunn, die Zusage als Netzwerkpartner.

Des Weiteren gehören zum Netzwerk die AWVC Abfallverwertungsgesellschaft Chemnitz, Cord & Velveton aus Leutersdorf, Forte Wärmebehandlung aus Stollberg, Frauenthal Automotive Elterlein, Grünperga Papier aus Grünhainichen, KSG Leiterplatten aus Gornsdorf und die Ringoplast Leubsdorf. Alles Unternehmen, die als durchaus energieintensiv einzustufen sind.

"Wir wollen die Unternehmen in den einzelnen Regionen miteinander vernetzen, unser Wissen teilen und so Energie sparen", macht Stuke eine einfache Rechnung auf. Dabei sei es völlig unerheblich, welche Branchen darin vertreten sind. Seit mehr als 65 Jahren schon berate der VEA Unternehmen aus der mittelständischen Wirtschaft und des öffentlichen Sektors in allen Fragen der Energiekostenreduzierung, erklärt Stuke. So werde jedes beteiligte Unternehmen von Experten auf "Energieschwachstellen" unter die Lupe genommen. Es würden Wege zu mehr Energieeffizienz aufgezeigt. Zwölf Treffen unter den Netzwerkpartnern seien in den kommenden vier Jahren geplant. Drei Treffen pro Jahr soll es geben, zu denen die Partner sich weitere Experten oder Referenten einladen, um einzelne Themen und Fachfragen weiter zu vertiefen. Am Ende, so heißt es, soll jeder von dieser intensiven Zusammenarbeit profitieren, Energiekosten sparen und somit auch den Klimaschutz weiter voranbringen.

Finanziert werde das Ganze aus eigener Kraft der Firmen, ganz ohne Förderung oder Zuschüsse. Stuke: "Wir tauschen in erster Linie Wissen aus, zeigen Wege auf oder suchen nach Alternativen."