Firmen suchen verzweifelt nach Azubis

04.11.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Bernd von Jutrczenka

Gabriel wirbt für breitere Aufstellung Deutschlands in Asien

Nach seinem Besuch in Peking und Chengdu macht sich der Wirtschaftsminister in Hongkong für eine engere Kooperation im Asien-Pazifik-Raum stark. Er mahnt eine gesamteuropäische Strategie an. weiterlesen