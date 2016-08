Fliedner-Stiftung plant Millioneninvestition in Hohndorf

Unweit vom "Dorf im Dorf" soll ein Altenpflegeheim entstehen. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, aber gebaut werden soll schon 2017.

Von Viola Gerhard

Hohndorf. Die seit 1996 in Hohndorf ansässige Theodor-Fliedner-Stiftung Sachsen plant, in Hohndorf ein kleineres Altenpflegeheim mit 36Plätzen zu bauen. Eine konkrete Investitionssumme könne der Vorstand noch nicht nennen, sagte gestern Birgitta Neumann, Geschäftsführerin von Fliedner Sachsen. Aber es sei von einer Größenordnung "im einstelligen Millionenbereich" auszugehen. Neumann: "Wir streben an, die Planungen bis Jahresende abzuschließen und 2017 mit dem Bau zu beginnen."

Standort des Heimes wird ein der Stiftung gehörendes Karree oberhalb der Straße Juchhö sein, sagte Neumann. Es werde sich um eine kleinere Einrichtung handeln mit eher familiärem Rahmen, was aber dem Bedarf und der Situation in Hohndorf entspreche. Durchschnittlich haben die Fliedner-Heime in anderen Bundesländern mindestens 80 Plätze, insofern wäre eine so kleine Einrichtung schon eine Herausforderung, aber "größer wäre überdimensioniert".

Durch die Anbindung an die bestehenden Fliedner-Einrichtungen könnten auch Synergieeffekte genutzt werden. Im "Dorf im Dorf", wie der Komplex in der Gemeinde genannt wird, leben geistig- und mehrfachbehinderte Menschen, Familien mit behinderten Angehörigen und ältere Menschen in enger Nachbarschaft zusammen. Diese konsequente Umsetzung integrativer Wohnformen, in denen behinderte und nichtbehinderte, alte und junge Menschen zusammen leben, verfolgt die Fliednerstiftung bereits seit 20 Jahren. Generell rücke Fliedner das moderne Alltagsleben in den Vordergrund, setze integrative Wohnformen um und versuche, den Bewohnern ein Leben "so normal beziehungsweise individuell wie möglich" zu gestalten, sagte der Hohndorfer Einrichtungsleiter Volkmar Martin. Aber, so Birgitta Neumann, mit zunehmendem Alter der Bewohner können nicht alle Probleme ambulant gelöst werden. Hinzu kämen die schon jahrelangen zielgerichteten Anfragen seitens der Gemeinde nach einer stationären Altenhilfe. Denn Bürgermeister Matthias Groschwitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach Lösungen für ältere Hohndorfer zu suchen, die stationär gepflegt werden müssen, aber den Ort nicht verlassen wollen. Aus diesen beiden Gründen heraus habe der Fliedner-Vorstand den Beschluss gefasst, in Hohndorf ein kleines Pflegeheim zu bauen. Angeschlossen werden soll auch eine Tagespflege für eine zeitweise Betreuung - gedacht als stundenweise Entlastung für Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen. Im Zusammenhang mit dem Heim werde es auch Neueinstellugen geben, sagte Neumann. Es gehe dabei um Pflegepersonal und die Pflegedienstleitung.