Flüchtlinge machen sich mit Geschäft selbstständig

Eheleute aus dem Irak bieten in der Innenstadt Gebäck, Hülsenfrüchte und Tee an. Sie mussten zahlreiche Auflagen erfüllen, um den Laden eröffnen zu können.

Von Johannes Pöhlandt

erschienen am 13.04.2017



Limbach-Oberfrohna. Schon am Vormittag ist auf der Ladentheke kein Platz mehr. Dort ballen sich Blumensträuße in verschiedenen Farben und Größen, Brot, Salz und weitere Geschenke. Die Präsente gelten Suha und Rami Albadrany. Das Ehepaar aus dem Irak hat gestern an der Marktstraße in Limbach-Oberfrohna ein Geschäft für arabische Lebensmittel eröffnet. Von den Flüchtlingen, die seit 2015 in der Stadt ankamen, sind sie damit nach Angaben des betreuenden Vereins Pandechaion die ersten, die sich selbstständig machen.

Dass sie Lebensmittel verkaufen wollen, stand für den 42-Jährigen und seine 34-jährige Frau schon lange fest. Bereits in ihrer Heimat, dem nordirakischen Mossul, betrieben sie vor ihrer Flucht vor der IS-Terrormiliz einen Laden. "Er war etwas größer als der hier", sagt Suha Albadrany und blickt sich um. Trotzdem ist sie mit dem Erreichten sehr zufrieden: Auf 80 Quadratmetern stehen Paprika, Auberginen und Bohnen, Konserven mit Hülsenfrüchten und Tomaten, Marmelade und Tee in den Regalen. Es gibt Fladenbrot, süßes Gebäck und Tiefkühlkost. "Wir wollen erst einmal gucken, was ankommt, und das Sortiment dann vielleicht anpassen", kündigt die Inhaberin an. Später solle noch ein Bereich für einen Imbiss mit Grill abgetrennt werden.

Die Waren für das Geschäft namens "L.-O.rientalischer Basar" kommen von Großhändlern aus Berlin und Hof. Künftig will Rami Albadrany die Waren selbst aus Berlin abholen. "Er macht gerade den Führerschein für einen Transporter. Wenn man die Waren holt, ist es billiger, als wenn sie geliefert werden", erklärt Suha Albadrany. Die Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn im Alter zwischen fünf und zehn Jahren absolviert zurzeit einen Integrationskurs bei der Diakonie und spricht besser Deutsch als ihr Mann. "Ich werde im Laden helfen, soweit es der Kurs zulässt", kündigt sie an. Wenn sie im Sommer die Prüfung abgelegt hat, werde ihr Mann den Kurs besuchen.

Eigentlich wollten die Albadranys, die Ende 2015 nach Limbach-Oberfrohna kamen und deren Asylantrag anerkannt wurde, das Geschäft schon früher eröffnen. Doch auf dem Weg dorthin musste das Paar mit Unterstützung von Betreuern und Freunden zahlreiche Hürden meistern. Das Gewerbe wurde bei der Stadt angemeldet. Damit das Gesundheitsamt grünes Licht gab, musste der Boden des Ladens, der zuletzt als Kleiderkammer und davor als Gaststätte diente, neu gestrichen werden. Am schwierigsten erwies sich laut Rami Albadrany, alle Auflagen für eine finanzielle Förderung zu erfüllen, wie sie das Jobcenter für Existenzgründer anbietet. Unter anderem musste das Ehepaar einen Businessplan erstellen. "Das hat ein halbes Jahr gedauert", berichtet der Geschäftsmann.

Die Albadranys hoffen nun, dass nicht nur andere Flüchtlinge aus dem arabischen Raum, sondern auch Einheimische zum Einkaufen kommen. Nimmt man den ersten Verkaufstag gestern als Maßstab, müssen sich die Inhaber über fehlende Resonanz keine Sorgen machen. Zahlreiche Pandechaion-Mitarbeiter und Flüchtlingshelfer waren vor Ort. "Das Fladenbrot ist sehr lecker", sagte Ina Grobe, die eine Kleiderkammer für Asylbewerber betreut.

Auch Nachbarn kamen zu Besuch und gratulierten zur Eröffnung. Zu ihnen gehörte Gudrun Schmieder, die in einer Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie direkt gegenüber arbeitet. Sie und ihre Mitarbeiter hätten mit Interesse beobachtet, wie das Geschäft eingerichtet wurde, sagte die Psychologin. "Wir kaufen mit unseren Patienten ein und kochen dann gemeinsam. Deshalb werden wir mal das Angebot im Laden testen."