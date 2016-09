Gastronom auf Weg zum neuen Plauener Kneipen-KÃ¶nig

Gastronom auf Weg zum neuen Plauener Kneipen-König

Die Plauener Kneipenlandschaft verändert sich. Gleich zwei Gaststätten wechseln Inhaber und Namen: Aus dem Steakhouse La Bohème wird Hugo's. Der Blaue Engel hingegen soll bald Sua heißen.

Von Sabine Schott

erschienen am 29.09.2016



Plauen. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", hat sich der Plauener Gastronom Heiko Floss gefragt und mit seinem Team eine Erweiterung des Betriebes beschlossen: Die Floss GmbH übernimmt zum 1. November das Steakhouse La Bohème am Dittrichplatz von den bisherigen Inhabern, der Familie Oheim. Aus dem Restaurant soll das Hugo's werden.

"Ich wollte nicht stehenbleiben, sondern etwas wagen", sagt der 43-jährige Geschäftsführer. Er weiß: Sein Vorhaben sei mutig, gerade jetzt in personalschwachen Zeiten. Die vier Mitarbeiter vom ehemaligen La Bohème blieben bei ihm angestellt. Aber sonst ändere sich einiges.

So würden Raucher aus der bis zu 100 Besucher fassenden Gaststätte verbannt. "Und wir wollen das Thema Fleisch künftig noch intensiver leben", kündigt der Gastronom an. Die Steaks, auch aus heimischer Bio-Produktion, sollen in einem Extraschrank gereift werden. Auf der wöchentlich wechselnden Karte werde ebenfalls gegrillter Fisch stehen. "Geplant ist ein großes Salatangebot, vor allem für die Frauen", schmunzelt Floss. Viel Gebrutzeltes vom Rind und Schwein passe indes prima zur Familien-Tradition, erklärt der Fleischermeister, dessen Eltern zu DDR-Zeiten und nach der Wende Eigentümer einer bekannten Plauener Fleischerei waren.

Auch dem Blauen Engel im Malzhaus wollen er und sein Mannschaft eine Frischekur verpassen, die nicht nur den Namen betrifft. Dieser besteht nur scheinbar aus bescheidenen drei Buchstaben: Sua. So nennt sich ebenfalls eine der Kei-Inseln in Indonesien. Für den Geschäftsmann ist das nur folgerichtig, denn die leichte Küche im Lokal am Alten Teich soll ab Frühjahr 2017 mehr als nur euro-asiatisch angehaucht sein und es in sich haben.

"Beim Partyservice haben wir mit exotischen Gerichten Erfolg", sagt der Chef über den Unternehmenszweig, den er vor gut 15 Jahren aufgebaut hat und der unverändert bestehen bleibe, wie der Caterer versichert. Mit Ehefrau Nicole, die Plauens ältestes Gasthaus Matsch und das Café Heimweh betreibt, tauscht er bei Bedarf die Mitarbeiter. "Wir haben wenige Festangestellte, buchen uns Köche und Servicekräfte hinzu, wenn notwendig. Vorerst sei der Sitz des Partyservices noch im ehemaligen Plamag-Gebäude.

Vermutlich dreht sich das Kneipen-Karussell bald noch einmal. "Wir können uns vorstellen, weiter zu wachsen", sagt Heiko Floss. Wohin seine Ambitionen genau gehen, verrät er allerdings nicht. Denn er spreche nicht gern über Dinge, die nicht in Sack und Tüten sind.