Gewerbegebiet: Immer dem Globus nach

Vor einem Vierteljahrhundert fand der erste symbolische Spatenstich zwischen B 93 und A 4 in Meerane statt. Eines der ersten Häuser war das Hotel Meerane. Drei Mitarbeiter der ersten Stunde erinnern sich an aufregende Zeiten.

Von Julia Lappert

erschienen am 17.10.2016



Meerane. Der Boden war sehr hart am 16. Oktober 1991. Das weiß Peter Ohl, Altbürgermeister von Meerane, heute noch ganz genau. "Wir hatten dadurch unsere Schwierigkeiten, den ersten Spatenstich durchzuführen", sagt er. Er drehte sich nach dem symbolischen Akt für das Gewerbegebiet zwischen der Bundesstra- ße 93 und der Autobahn 4 um - und plötzlich war der Spaten weg. Peter Ohl ist bis heute noch auf der Suche nach dem Erinnerungsstück. "Irgendjemand hat den Spaten sichergestellt", sagt Ohl. Er würde sich auch heute noch freuen, wenn der alte Spaten wieder auftaucht. In Meerane sei an diesem Tag im Oktober 1991 ein Zeichen für die ganze Region gesetzt worden.

Teile des Meeraner Gewerbegebiets mit 73 Unternehmen auf einer Fläche von 86 Hektar zu 100 Prozent ausgelastet, teilt Stadtsprecherin Heike Hönsch mit. Es gebe noch kleine private Restflächen mit einer Gesamtfläche von 25.000 Quadratmetern. Der vierte Teil, die Erweiterungsfläche, ist mit einer Größe von rund 26 Hektar noch nicht erschlossen. Seit mehr als fünf Jahren laufen zudem die Gespräche mit Crimmitschau. Über einen Zweckverband soll ein gemeinsames Gewerbe- gebiet entstehen. Die überarbeitete Fassung der Satzung wurde Anfang September vom Landratsamt akzeptiert. Die Stadt Meerane rechnet für 2016 mit Gewerbesteuereinnahmen von rund 8,5 Millionen Euro für die gesamte Stadt, wie hoch dabei der Anteil des Gewebegebiets an dieser Summe ist, teilte die Stadtverwaltung nicht mit. "Dank der Unternehmen hat sich Meerane in den vergangenen Jahren zu einem modernen, leistungs- und wettbewerbs- fähigen Wirtschaftsstandort entwickelt", sagt Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos).

25 Jahre Gewerbegebiet - eine reine Erfolgsgeschichte? Etwa die Hälfte der zurzeit noch rund 17 Millionen Euro Schulden der Stadt gehen heute noch auf den Zusammenbruch der Stadtentwicklungsgesellschaft Mesteg zurück. Die Gesellschaft war für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes zuständig und wurde vor 16 Jahren aufgelöst.

Durch Ansiedlung einiger großer Ketten in den vergangenen Jahren wurde das Areal für Kunden immer attraktiver - zulasten der Innenstadt. Das sehen nicht nur einige Innenstadthändler so, sondern auch viele Teilnehmer, die an der "Freien Presse"-Umfrage im Sommer zur Lebensqualität in der Region teilgenommen haben.