GroÃŸe Erwartungen an neues Modehaus

Große Erwartungen an neues Modehaus

Der Konsum Weimar belebt heute gleich zwei leer stehende Läden in der Innenstadt neu. Davon versprechen sich auch andere Händler viel.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 14.10.2016



Sorgen wegen des neuen, übermächtigen Konkurrenten? "Im Gegenteil", sagt Tilo Morgenstern. "Wir sind froh über jedes ordentliche Geschäft, das in der Innenstadt aufmacht, denn das bringt auch uns neues Kundenpotenzial und fördert die Qualität des Standortes", so der Geschäftsführer des Modeladens Blob revival, der Anfang September in den Räumen des früheren Blob an der Börnichsgasse eröffnet wurde.

Ganz ähnlich äußerten sich gestern andere Innenstadthändler über die heutige Neueröffnung des Geschäfts Xquisit an der Straße der Nationen. Neben einer seit 2011 bestehenden Filiale im Chemnitz-Center Röhrsdorf ist es das zweite Chemnitzer Modehaus der Konsumgenossenschaft Weimar. Es erstreckt sich im ehemaligen Hauptpost-Gebäude über zwei Etagen auf den insgesamt 2500 Quadratmetern Verkaufs- fläche des gleichfalls vom Konsum Weimar betriebenen Schuh-Geschäfts Antilope sowie der seit Juli leer stehenden früheren Filialen der Modeketten Zara und Esprit.

"Xquisit führt zum Teil sogar dieselben Marken wie ich", sagt Sabine Fritzsch. Trotzdem hofft auch die Inhaberin der Boutique Exklusive Damenmode an der Inneren Klosterstraße, dass die neue Filiale zur Belebung der Innenstadt beiträgt.

Katrin Moses, Inhaberin des Damenmodegeschäftes Style im Rosenhof, begrüßt gleichfalls die Neueröffnung. "Ich denke, dass damit das Geschäft in der gesamten Innenstadt belebt wird und davon auch der Rosenhof profitiert, den viele meiner Kunden als schönsten Standort zum entspannten Einkaufen schätzen", sagt sie.

Auch in seiner unmittelbaren Nachbarschaft wird das neue Modekaufhaus positiv gesehen. "Die Galerie Roter Turm freut sich auf die Eröffnung des neuen Nachbarn Xquisit", sagt Einkaufscenter-Manager Jörg Knöfel. Denn er sehe den neuen Filialisten als Bereicherung für die Chemnitzer City und nicht als Konkurrenten. Idealerweise entwickelt sich Xquisit zu einem neuen Kundenmagneten, von denen es in der Innenstadt noch zu wenige gebe, so Knöfel. "Wir freuen uns, dass die At-traktivität der Chemnitzer Innenstadt weiter steigt und begrüßen den neuen Mitbewerber", erklärt Katja Hünnekens, Pressesprecherin von Peek & Cloppenburg in Hamburg.

Karl Doersch spricht als Geschäftsführer der Galeria Kaufhof und Vorsitzender der Händler-Interessengemeinschaft Innenstadt: Die Entscheidung der Konsum-Gruppe Weimar zeige deren Wertschätzung für die Innenstadt und werde - auch zum Vorteil anderer Händler - die Attraktivität dieses Standortes erhöhen, erklärt er.

"Im Zusammenspiel mit den bereits angesiedelten Händlern wird das Stadtzentrum für Chemnitzer und Gäste an Zugkraft gewinnen", ist Bert Rothe, Vize-Geschäftsführer für Handel der Industrie- und Handelskammer, überzeugt. "Die Neueröffnung wird sich positiv auf die Passanten- und Kundenfrequenz in der Innenstadt auswirken", prognostiziert René Glaser, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen.

Eröffnungsparty der neuen Xquisit-Filiale heute auf dem Neumarkt unter anderem mit Höhen-Modenschauen (ab 13 Uhr), den Sängern Ross Anthony und Paul Reeves (17 und 19.30 Uhr), Feuerwerk und Lasershow.